DEGİAD, 30’uncu kuruluş yıldönümünü kutladı

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ - Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD), kuruluşunun 30. yılını kutladı. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Urhan, 1991 yılında 7 iş insanı ile kurulan DEGİAD’ın bugün 500 üyeli büyük bir aile haline geldiğini söyledi.

Sadık Emre Çaputçu Yönetim Binası’nda düzenlenen DEGİAD 30. Yıl Gecesine, Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Değirmenci, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, ilçe belediye başkanları, Aydın ve Muğla iş dünyası dernekleri başkanları, DEGİAD’ın Geçmiş Dönem Başkanları ve üyeler katıldı.

DEGİAD Kurucu Başkanı Gültekin Okay Salgar, derneğin kuruluş sürecini anlatırken, Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Urhan, 1991 yılında 7 iş insanı ile kurulan DEGİAD’ın bugün 500 üyeli büyük bir aile haline geldiğini söyledi. İş dünyasının talep ve beklentilerine yönelik çalışmalar yapmanın yanı sıra Denizli’nin sorunlarına da çözüm üretmek için projeler geliştirdiklerini belirten Urhan, “30 yılı geride bırakmanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz. Genç üyelerimize etkinliklere katılmalarını ve komisyonlarda görev almalarını öneriyorum. DEGİAD’ın çizgisinde ilerleyerek Atatürk ilkeleri ışığında nice 30 yıllar daha yaşayacağına inanıyorum “ dedi. Gecede sponsorlara plaket, yeni üyelere belgeleri verilirken, DEGİAD’ın geçmiş dönem başkanları ve kurucu üyeleri 30.yıl pastasını birlikte kesti.