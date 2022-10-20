DEİK Başkanı Olpak: Dünya ticaretindeki payımızı artıracağız

DÜNYA (BURSA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi tarafından düzenlenen “Müstakil Düşünceler” konferansları sürüyor. MÜSİAD dernek merkezindeki konferansın konuğu, Türkiye’deki iş dünyasının yurt dışına açılmasını ve güçlenmesini amaçlayan önemli meslek örgütlerinden biri olan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) Başkanı Nail Olpak oldu. Konferansa dernek yönetim kurulu ve üyelerinin yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da katıldı. Olpak, “2023 Hedefinde İhracat ve Ekonomi Öngörüleri” başlığında dernek üyelerine sunum yaptı.

Meslek liselerine yatırım yapılmalı

Toplantının açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, son 50 yıldır dünyada fiyat artışları yaşandığını başta enerji olmak üzere birçok sorunla mücadele edildiğini söyledi. 2019 yılında toparlanmaya girilirken pandeminin tüm dünyayı etkilediğini ifade eden Başkan Alpay, tüm bu gelişmeler ışığında Türkiye’nin ihracattan başka çıkar yolunun olmadığını belirtti. Alpay, “Ülkemiz yaşanan ekonomik krizleri ve daha birçok olumsuzlukları fırsata çevirme noktasında başarılı. Bizler çok çalışıp, çok üretip ve ihracat yapıyoruz ancak çok kazanamıyoruz. Bir diğer önemli sorunumuz da nitelikli ara eleman. Meslek liselerine yatırım yapılması lazım. Bu yönde de bir irade ortaya konduğunu görüyoruz. Bu da bizlerin geleceğe dair ümitlerimizi arttırıyor” dedi.

“Pandemiyle bazı kavramların anlamı değişti”

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) Başkanı Nail Olpak da pandemi ile birlikte tedarik zinciri ve dijitalleşme kavramlarının anlamlarının değiştiğini, yeni bir dijital ekonominin hayatımıza girdiğini söyledi. Olpak, “Bu, iş hayatını ciddi anlamda etkileyecek. Yine anlamı değişen bir diğer kavram da lojistik. Lojistik, yakınlık ve uzaklık kavramı ile ilgiliyken pandemide yan komşumuzla dahi görüşemedik. Bu nedenle artık lojistik ‘ulaşılabilirlik’ kavramıyla değerlendirilecek. Yine pandemi sürecinde tedarik zinciri de önemliydi. Tedarik zincirini yönetenler bu sürecin kazananı olacaktı. Ülkemiz bunu iyi yönetti. Türkiye, Avrupa ile hem iş yapıyor hem de coğrafi bir yakınlığı söz konusu. Ancak yine de bu avantajımız sonsuza dek sürecekmiş gibi düşünmememiz gerekiyor. Gerekli tedbirleri almalıyız. Yine bugün serbest ticaretin yanı sıra ‘güvenli ticaret’ kavramı da kullanılıyor. Kaynak çeşitliliği yine öne çıkan kavramlardan. Sadece büyük şirketler ve belli bir yerle çalışanlar sıkıntı yaşadılar pandemide. Bu nedenle kaynak çeşitliliğine önem vermek lazım. Avrupa, ‘Yeşil Mutabakat’ kavramını attı ortaya. Avrupalı ‘yeşil ekonomi’ dizaynı yapıyor. Tedbirimizi almamız gerekiyor” diye konuştu.

“Hedefimiz payımızı yüzde 1,5’e çıkarmak”

Ülkelerin dünya ticaretinden aldıkları pay ölçüsünde refahının arttığını, o pay ölçüsünde de sözünün değeri olduğuna vurgu yapan Olpak, “2021 yılsonu itibarıyla dünya ticaretindeki payımız yüzde 1’i geçti. Hedefimiz bunu yüzde 1,5’e çıkarmak. Üretimin artışı devam ediyor ama artış hızı ivme kesti. Buna dikkat etmemiz lazım. Bizim büyük pazarımız, Avrupa. Avrupa inşallah nezle ya da grip olmaz. Böyle olursa ne yapabileceğimizi görmemiz lazım. Pazarımın yüzde 50-55’i orasıysa oradaki gelişmeler beni yakından ilgilendirir. İhracatımız artarken ithalatımız da artıyor. Salgından kaynaklı riskler hâlâ devam ediyor. İlk yedi aylık ihracatımıza baktığımızda yüzde 17’lik artış var ama hem petrol hem de enerji fiyatlarıyla baktığımızda ithalatımızda da yüzde 41’lik bir artışımız var. Üzerinde iyi düşünmemiz gereken bir konu” değerlendirmesini yaptı.

DEİK’in yapısıyla ve çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Olpak’a konferansın sonunda MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay tarafından plaket takdim edildi.