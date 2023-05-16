Demir: Mersin'in önemli vizyon projeleri tamamlanmalı

Doğukan ÖZTOKLU

Demir ''Unutulmamalıdır ki kalkınan bir Mersin, Çukurova’yı kalkındırır, kalkınan Çukurova ülkemiz ekonomisine katkı sunar” açıklamasında bulundu.

Projeler bir an önce kente kazandırılmalı

Özcan Demir, Mersin’in tamamlanmasını beklediği projelerin başında, 184 bin hektar tarım alanını sulayacak olan Pamukluk Barajı Projesi’nin su tutmaya başladığı halde sulama ve içme suyu iletim hatlarının yapılmadığını, Mersinli üreticiye can suyu olacak bu proje için geciken çalışmaların bir an önce başlaması gerektiğini kaydetti. Demir, “Mersin – Antalya yolunda ‘25 km kaldı’ deniliyor fakat çalışmalar tamamlanmadı.

Kentin turizmi ve ulaşımı için önem taşıyan bu yolun açılmasını bekliyoruz. Mersin’in en önemli projesi dediğimiz Mersin Ana Konteyner Limanı, bu projenin Mersin’den alındığı konusundaki endişeler giderilmiş değil. Çukurova Havalimanı’nın artık hizmete alınmasını ve yapımı geciken bağlantı yollarının yapılmasını talep ediyoruz.

52 kilometrelik Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi’nin kentin diğer yatırımları gibi gecikmeden yapılmasını istiyoruz. OSB otoyol bağlantı yolu. Bağlantı kavşağı bitirildiği halde bir türlü yol genişletme çalışmaları yapılmadı. Üretimi sağlayan işveren ve işçilerin kolay ulaşımı, lojistik için bu yolun zaman kaybedilmeden yapılması elzemdir. Yapımı tamamlanmayan bu projeler bir an önce Mersinlilere kazandırılmalıdır.”

Özcan Demir, Yatırım Teşvik Sisteminde 3. Bölgede yer alan Mersin’in, mevcut koşullar göz önüne alınarak, 5. Bölgeye alınması gerektiğini ifade etti. İstihdam sorununu çözecek OSB ve küçük sanayi sitelerinin altyapılarının tamamlanıp genişletilerek olanakların sağlanılması gerektiğini aktaran Demir, “Mersin Ekonomi Platformu bileşenleri ve kentteki üreticilerin mesleki sorunları çözülmelidir. Kentin işsizlik oranının düşürülmesi için yeni istihdam alanlarının sağlanması için iş dünyasının ve esnafın önünü açacak adımlar atılmalıdır” dedi.