Demirören, yol onarımını yerli teknolojiyle hızlandırdı

ESRA ÖZARFAT-BURSA

Bursa’da endüstriyel ısıtıcı alanında faaliyet gösteren Demirören AŞ. tarafından tamamen yerli olarak üretilen ‘Asfaltmatik’ ile 7 iş makinesi gerektiren ve 45 dakika süren asfalt onarımı tek makine ile 15-20 dakikada yapılıyor. Demirören’in patentini de aldığı Asfaltmatik ile bozuk asfalt 500 derece sıcaklıkla yerinde eritilip, yeni bir asfalt kıvamına getirildikten sonra silindirle eziliyor.

Demirören AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Arif Demirören, geliştirdikleri makinenin sıfır atık ve düşük maliyetle asfaltın rehabilite edilmesini sağladığını ifade etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından da kullanılan yeni teknolojinin sahadaki uygulamasını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da inceledi. Aktaş’a sistemin nasıl çalıştığı hakkında bilgi veren Demirören, “Asfaltmatik sayesinde 7 iş makinesi ve 15-16 personel ile en erken 30-45 dakikada yapılan asfalt tamiri tek makine ile kolaylıkla yapılabiliyor” şeklinde konuştu. Demirören, “Biz asfaltı yerinde, getirip götürmeden bileşenlerini ısıtarak ayrıştırdık ve 500 derece sıcaklık verdik. Asfaltı yerinde erittik. Erittiğimiz asfaltı miksaj yapıp üzerine bir miktar da bağlayıcı rejenerasyon sıvısı ilave ederek, takriben 20 dakikada 10 metrekarelik bir asfaltı sıfır atıkla ve neredeyse çok küçük bir enerji maliyetiyle tamir etmiş olduk” dedi. Demirören 450 liralık propan tüple yaklaşık 200 metrekarelik alanın yenilendiğini kaydetti.