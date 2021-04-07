Demoteks, 2. kuşak ile tasarım, moda ve markaya yönelecek

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş’ın ortağı olduğu Demoteks, ailenin ikinci kuşağının firmada görev almaya başlamasıyla tasarım departmanı kurma ve şirketin kendi markasını yaratma hedefiyle çalışmalarına başladı. Hazır giyim sektöründe çok büyük firmalar dışında kurumsallığın çok zor olduğuna dikkat çeken Burak Sertbaş, “Kurumsallığı oluşturamadığınız zaman, alttan da gelen kimse yok ise firmanın sonu kapanıştır. Yusuf Sertbaş’ın Demoteks’e katılımı ile ilk ortak hedefimiz, tasarım departmanımızı kurarak kendi moda, markamızı yaratmak adına güçlü bir adım atmak” dedi.

Gençlere güveniyor



Burak Sertbaş, “Pandemi ile birlikte sektör olarak avantajlı duruma geçtik. Özellikle Avrupalı alıcı bundan böyle yakından alım yapacak. Dolayısıyla şirketlerimize de önü açık olarak bakıyoruz. Yeter ki o zahmete katlanacak gençler aramıza katılsın. Zira, bizden çok daha zeki, çok daha çalışkanlar” dedi. Bu noktada endüstri mühendisi Yusuf Sertbaş’ın aralarına katılmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirten Sertbaş, “Bütün arkadaşlarıma tembihliyorum. Çocuklarını yeni üniversiteye hazırlayanlara, ‘neden tekstili düşünmüyorsunuz’ diye soruyorum. Bu iş devam edecekse, işiniz iyi durumdaysa çocuğunuzun sizinkinden daha iyi iş bulma şansı yok. Çok para verirseniz yeni bir iş kurar istediğini yapar ama yürüyen bir işiniz varsa alternatif düşünemiyorum” diye konuştu.

‘Değişimin gücüne inanmalı’



Yusuf Sertbaş, aile şirketlerinde değişimin gücüne inanmak gerektiğine dikkat çekerek, şunları söyledi: “Değişim bizim elimizde. İkinci kuşak, gelip ‘aile şirketinin bugüne kadar çizdiği vizyonun aynısını yapacağız, biz de o yolda yürüyeceğiz’ diye düşündüğü anda o işi yapmaktan kaçıyoruz. Ama birileri, çizilen o vizyonun başka bir yolu olduğunu göstermeli. Ben işin içine girip irdeleyince, etrafta farklı yollar olduğunu gördüm ve ‘Demoteks’e geleceğim ama sizin yaptığınızın aynısını yapmak için değil, kendi hayallerimin peşinde koşmak için, kendi yolumu kendim çizeceğim’ dedim.” Demoteks ortağı Hülya Karaduman da, ikinci kuşaktan Yusuf Sertbaş’ın şirkete katılmasıyla birlikte en büyük değişimin katılımcılıkta yaşandığını belirtti.