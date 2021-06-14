Dener, 80 milyon dolar yatırımla kapasitesini artıracak

Hilal SÖNMEZ

KAYSERİ - Sac işleme ve talaşlı imalat sektörüne yüksek teknolojili ürün ve hizmetler sunan Dener Group, modernizasyon ve kapasite artışı için 80 milyon dolarlık yatırımlarını devreye almaya hazırlanıyor.

Dener Group CEO’su Cemal Dener, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, projeleri hayata geçirmek için 80 milyon dolarlık yatırımları devreye alacaklarını söyledi. Dener Group’un lokomotif şirketi Dener Makine, Fiber Lazer Kesim, Servo Elektrikli Abkant Pres, Hidrolik Abkant Pres, Hibrit Abkant Pres, Giyotin Makas ve Plazma Kesim Makineleri olarak 6 ana grupta, alt ürünlerle birlikte toplamda 4 yüzün üzerinde farklı makine üretiyor.

Taksan Makine firmasında ise DnrDema markası ile CNC Dikey İşleme, CNC Torna, NC Taşlama Makinaları üreten Dener Group, dünyanın her bölgesinden yüze yakın ülkeye ihracat yapıyor. Yıllık ortalama bin 500 makine üretimi gerçekleştiren Dener Group, devam eden yatırımların tamamlanmasıyla bu sayıyı 5 binin üzerine çıkarmayı planlıyor. Şu anda Kayseri’deki 2 ayrı üretim tesisinde 670 kişilik bir ekiple faaliyetlerini sürdüren Dener Group’un yakın zamanda hayata geçirmeyi hedeflediği projelerden biri de, 1 milyon 300 bin metrekarelik alanıyla Türkiye’nin en büyük makine üretim tesisi olan Taksan kampüsündeki mevcut dökümhaneyi revize edip, 2021 yılı içinde faaliyete geçirmek.

Cironun yüzde 85’i ihracattan

Dener Group CEO’su Cemal Dener, yıllık ortalama yüzde 35 civarında büyüyen grubun, modernizasyon yatırımları, kapasite artışı ve diğer bazı projeleri hayata geçirerek büyümesini ivmelendireceğini paylaştı. Takım Tezgâhları üretiminde yurtdışından ithal edilen bazı parçaların bir kısmının yerli ve milli olacak şekilde üretilmesi için de Ar-Ge çalışmaları olduğunu kaydeden Cemal Dener, “Sac işleme makinelerinde yani Servo Abkant konusunda dünyada iki önemli üreticiden biriyiz. Başta Türkiye olmak üzere dünyanın her bölgesine ürünlerimizi kalite standartlarında sunuyoruz. Ciromuzun yüzde 85’ini ihracat rakamlarımız oluşturuyor. Mevcut hedeflerimizi hayata geçirmek için 80 milyon dolar civarında yatırımı hayata geçireceğiz” dedi. Global pazarda da büyümek için yurtdışı yatırımlarına da devam eden Dener Group, “7 kıtaya 7 şirket” hedefiyle, Amerika’da DenerUSA adında bir şirket kurarak ABD pazarına ürün ve servis hizmetleri sunmaya başladı. İkinci olarak da Almanya'da kurulan DenerGmBH adındaki şirketin hizmete başladığını paylaşan Cemal Dener, ilerleyen dönemlerde de Hindistan, Malezya ve Endonezya'da da şirket kurmayı planladıklarını kaydetti.

“Taksan’ı alarak CNC makinelerin üretimine öncü olduk”

Makina üreten makineler olarak bilinen ve yüksek teknoloji ürünleri olan CNC takım tezgahlarının Türkiye’de üretilmesinin, stratejik olduğu kadar tüm sektörlere de pozitif katkı sağlayan önemli bir yatırım olduğunu vurgulayan Cemal Dener, “Yıllık ithalat hacmi 1.7 milyar doları bulan bu makineler çok büyük bir dış ticaret açığına neden oluyor. 2016 yılında Taksan Üretim Tesislerini satın alarak, ithalata bağımlı olan CNC makinelerin ülkemizde üretilmesinde öncü olduk. Makine üretiminde ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak ve tüm makine ihtiyacını yerli olarak karşılayabilmek için başta Ar-Ge merkezimiz olmak üzere tüm takım arkadaşlarımızla gece gündüz çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.