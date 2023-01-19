DENEYAP gençleri geleceğe hazırlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) iş birliğiyle başlatılan DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde hafta sonları derslere katılan 160 genç, "Milli Teknoloji Hamlesi"" vizyonu kapsamında geleceğin teknolojilerine hazırlanıyor.

Karabük Gençlik Merkezi'nde 12 yıldır gençlik lideri olarak görev yapan Cem Kadir Ovalı, yaklaşık bin 500 öğrenci arasından seçilen gençlere, iki grupta eğitim verdiklerini belirtti. Ovalı, üretim ve tasarım kategorisinde çalışmalarını sürdürdüklerini anlatarak, “Çocuklarımıza malzemenin nasıl tasarlanacağı, sonrasında üretim şeklinin nasıl olacağıyla ilgili bilgileri veriyoruz. Sorunla karşılaştıkları zamanlar için kriz yönetimi eğitimi alıyorlar” dedi.

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