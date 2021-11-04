DENİB Başkanı Memişoğlu: Pandemi sonrası ciddi talep artışı var

Osman Nuri BOYACI



DENİZLİ - Denizli, ihracatta güçlü sektörleri teksil, hazır giyim, demir, elektrik ve mermerdeki dikkat çekici artışlarla yükseliş trendini 17 aya taşıdı. Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, pandemi sonrasında Türkiye’ye ciddi bir talep olduğunu belirterek, “Hem jeopolitik konumumuz hem de ihracat tecrübemiz sayesinde lehimize gelişen bu durumun ihracatımıza güçlü bir şekilde yansıdığına şahit oluyoruz. Son 12 ayda Denizli ihracatının ise 4,4 milyar dolar seviyelerinde seyretmesi bu tezi destekliyor” dedi.

İhracat hedefini 4,5 milyar dolar olarak ikinci kez revize eden Denizli, ekim ayında ihracatını TİM kayıtlarına göre yüzde 28,4 artışla 424 milyon dolara çıkardı. Denizli İhracatçılar Birliği üyeleri tarafından kaydedilen ekim ayı ihracatı ise, yüzde 21,4 artışla 306 milyon dolara ulaştı. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “İhracat artış trendimiz 17. aya taşınmış oldu. İhracatımızın 2020 yılının haziran ayından bu yana aralıksız artmasında şüphesiz tüm ihracatçılarımızın çok büyük payları var. Pandemi sonrasında ortaya çıkan güncel koşullar değerlendirildiğinde, ülkemize yönelik ciddi bir talep olduğunu görüyoruz. Hem jeopolitik konumumuz hem de ihracat tecrübemiz sayesinde lehimize gelişen bu durumun ihracatımıza da güçlü bir şekilde yansıdığına şahit oluyoruz. Son 12 aylık veriler incelendiğinde, Denizli ihracatının 4,4 milyar dolar seviyelerinde seyretmesi bu tezi destekliyor. Bu değerin tarihi rekor olarak kayıtlara geçtiğinin altını çizebiliriz” değerlendirmesini yaptı.

DENİB olarak katma değerli ihracatın artması için çalışmalar yaptıklarını belirten Memişoğlu, “Kilogram başına ihracat değeri olarak adlandırdığımız birim fiyat artışına da ayrı bir paragraf açmamız gerekiyor. Geçtiğimiz sene 1,65 dolar olan ihracattaki birim fiyatımız bu sene 2,05 dolara yükseldi. Hazır giyim ve konfeksiyonda bu rakam 10,5 dolar düzeyinde. Birlik olarak katma değerli ihracat noktasındaki çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Ekim ayındaki ihracatı sektörel olarak incelediğimizde, önde gelen sektörlerimizdeki artışların dikkat çekici olduğunu görüyoruz. İhracatımızda lider konumda bulunan tekstil ve konfeksiyon sektörünün ihracatı yüzde 11,5 artışla 162 milyon dolara ulaştı. Sektörün 10 aylık ihracat performansı 1 milyar 440 milyon dolar olarak gerçekleşti. Benzer şekilde; elektrik-elektronik yüzde 19,3, demir-demir dışı metaller yüzde 23,1, madencilik sektörü ihracatını yüzde 9,6 artırdı” diye konuştu.