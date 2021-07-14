DENİB, ihracatın Uşaklı yıldızlarını ödüllendirdi

Osman Nuri BOYACI



DENİZLİ - Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), Uşak’ta 2020 yılı verilerine göre en fazla ihracat gerçekleştiren firmaları ziyaret ederek ödüllendirdi. Cevahir Deri Tekstil, Ağaoğlu Tekstil, Çoban Tekstil, Özerdem Mensucat ve Muratbey Gıda’yı başkan yardımcıları ile birlikte ziyaret ederek ödüllerini veren DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Uşak’ın bu yılın ilk 6 ayında ihracatını yüzde 55 artırarak 165 milyon dolara çıkardığını söyledi.

Denizli İhracatçılar Birliği, bu yıl pandemi nedeniyle İhracatın Yıldızları Ödül Töreni düzenleyemedi ancak, farklı kategori ve sektörlerdeki ihracat kayıt rakamlarına göre dereceye giren firmaları iş yerlerinde ziyaret ederek ödüllerini takdim etti. İhracat işlemlerini DENİB’ten gerçekleştiren Uşak’ta faaliyet gösteren ihracat şampiyonu firmaları DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Başkan Yardımcıları Sedat Erikoğlu ve İbrahim Uzunoğlu ziyaret ederek ödüllerini verdi.

Ziyaretlerinde Uşak’ın ihracatına ilişkin görüş alış verişinde bulunduklarını söyleyen Hüseyin Memişoğlu, üyeleri arasında Uşak’ta yer alan firmaların da bulunduğunu belirterek şunları söyledi: “Uşak’ta en fazla ihracatı gerçekleştiren üyelerimiz Cevahir Deri Tekstil, Ağaoğlu Tekstil, Çoban Tekstil, Özerdem Mensucat ve Muratbey Gıda’yı ziyaret ederek hem ödüllerini takdim ettik, hem de sektörlerinde yaşanan güncel gelişmeleri değerlendirdik. Karşılıklı fikir alış verişinde bulunduk. Uşak’ta yer alan üyelerimizin görüşlerini, düşüncelerini son derece önemsiyoruz.”

Uşak’ın farklı ihracatçı sektörlerinin bulunduğu bir şehir olduğuna dikkat çeken Memişoğlu, “Uşak ihracatında; tekstil-konfeksiyon, deri, halı, gıda sektörleri ön plana çıkıyor. 2021 yılının ilk yarısında Uşak ihracatında da tıpkı ülkemiz ihracatında olduğu gibi pozitif gelişmeler yaşandığını görüyoruz. Ocak-haziran döneminde Uşak ihracatı yüzde 55 oranında artışla 107 milyon dolardan 165 milyon dolara yükseldi. Denizli İhracatçılar Birliği olarak, Uşak’ın bu başarısını kutluyoruz. Güçlü performansını yılın ikinci yarısında da sürdüreceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu. DENİB heyeti Denizli’nin Çal ilçesinde bulunan Biriz Kuruyemiş ve Döhler Gıda’yı da ziyaret ederek İhracatın Yıldızları ödüllerini takdim etti.