Denizi olmayan Şanlıurfa’da 19 milyon balık üretildi

Mutlu GÜNEŞ



ŞANLIURFA - Türkiye’nin sulanabilir en büyük tarım arazisine sahip Şanlıurfa, tarım alanındaki rekorlarına bir yenisini daha ekledi. 2021’in ilk 10 ayında Şanlıurfa’da toplam 19 milyon adet balık üretildi, balıklandırmak için 16 ile gönderildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nden Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne devredilen Atatürk Barajı kenarındaki yavru sazan balık üretim tesisinde balıklandırma amacıyla 17.5 milyon yavru sazan balığı, 1,5 milyon yavru Şabut balığı üretildi. Türkiye’de üretilen 50 milyon yavru sazan balığının 17.5 milyonunu tek başına üreten kentte üretilen sazanlar, 16 ile göl ve göletlerinin balıklandırılması için gönderilirken, Suriye’nin Talebyad ilçesinde bulunan gölete de 1 milyon adet yavru sazan bırakıldı. Tesislerde üretilen yavru sazan balıkların tanesi şuan piyasaya yaklaşık 2 liraya satılıyor.

Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Murat Çakmaklı, 20 milyon adet sazan yetiştirme kapasitesine sahip tesiste, Bakanlığın 10 milyon adet yavru sazan balığı üretim hedefinin üzerine çıkarak 17,5 milyon adet yavru sazan balığı üretildiğini söyledi.

Çakmaklı, “Sazan balığının yanı sıra Atatürk Barajı’nın endemik türü olan Şabut balığının üretimini artırmak amacıyla 1,5 milyon adet yavru Şabut balığı da üretildi. Halen elimizde kışlatma amacıyla 1 milyon yavru sazan balığı var” dedi. Çakmaklı şunları söyledi: “Atatürk Barajı’nın yapımı tamamlandıktan sonra baraj gölü ile GAP alanında bulunan DSİ’ye ait baraj gölü ve göletleri balıklandırma, dolayısıyla da yöre halkına alternatif ekonomik katkı sağlamak amacıyla 1996 yılında 134 hektar alan üzerine 1 adet idari bina 1 adet kuluçkahane 22 adet toprak havuz ve 10 adet beton havuzu kapsayan 20 milyon kapasiteli yavru balık üretim istasyonu olarak kuruldu. Tesiste 2 su ürünleri mühendisi, 1 veteriner hekim, 1 ziraat mühendisi, 1 veteriner sağlık teknikeri ve 1 elektrik teknikeri çalışıyor.”