Denizli Büyükşehir Belediyesi yol ve kaldırım işleri yaptıracak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Acıpayam, Çivril Irgıllı, Çal Dayılar ve Çakırlar yol ve kaldırım yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

EKAP üzerinden yapılacak başvuru sürecinin ardından, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak.

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