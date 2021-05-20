Denizli ev ve banyo tekstilini ‘güzelleştirilerek’ ihraç edecek

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ - Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), Türkiye’nin tekstil sektöründeki tasarım gücüne katkıda bulunmak için yedi yıldır ev ve plaj giyimi konseptinde organize ettiği tasarım yarışmasını bu yıl DENİB-DESİGN Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması olarak düzenliyor. DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Türk tekstil sektörünün dünya çapında önemli bir bölümünü oluşturan uyku ve banyo tekstili üretimini tasarımcı bakışıyla geleceğe taşımak amacıyla düzenledikleri yarışmanın bu yıl temasının Güzelleşme olarak belirlendiğini söyledi.

DENİB DESİGN 1. Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması’nın şartnamesi açıklandı. Yarışma ev tekstili ve banyo tekstili olmak üzere iki kategoride düzenlenecek. İki kategoride de Güzel Sanatlar, Sanat Tasarım, Mimarlık ve Tasarım, Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü öğrencileri ve profesyoneller ayrı gruplarda yarışacak. www.denibdesign.org sitesinde katılım koşulları ve şartnamesi açıklanan yarışmanın teması bu yıl, “Flourish-Güzelleşme” olarak belirlendi. 2 Temmuz’a kadar yapılacak başvuruların ardından, 8 Temmuz’da 20 finalist açıklanacak. Finale kalan adayların tasarımlarının üretim süreçlerinin ardından, 8 Eylül’de tasarımlar sergilenecek ve 10 Eylül’de final gecesi yapılacak. Yarışmanın 4 kategorisindeki birincilere 20 bin TL para ödülü, birinci öğrencilere yurt dışı eğitim bursu, birinci olan profesyonellere Avrupa’da fuar ziyareti, finalistlerin tamamına profesyonel çizim tableti ve DENİB Tasarım Kampına katılma ödülü verilecek.

33 üniversite ile işbirliği yapılıyor

Hüseyin Memişoğlu, yarışmayı Denizli’yi bir tasarım merkezi haline getirmek amacıyla, havlu, bornoz ve uyku grubu sektörlerini merkeze alarak yerli ve yabancı paydaşları bir araya getirip, çıktılarının sektöre fayda sağlaması amacıyla düzenlediklerini söyledi. TİM’in koordinatörlüğünde, Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen yarışmada 33 üniversite ile işbirliği yaptıklarını belirten Memişoğlu, “DENİB olarak özelde Denizli olmak üzere ülke genelinde tekstil sektöründe yeni tasarımcıların yetişmesini sağlamak, yetişen tasarımcıların ülke ihracatına katkıda bulunması amacıyla farklı etkinlikler düzenliyoruz. Yedi yıldır ev plaj giyimi tasarımı konseptinde düzenlediğimiz yarışmayı bu yıl ev ve banyo tekstili alanında planladık. Üniversitelerle geniş kapsamlı işbirliği yapıyoruz. Finale kalan tasarımcıları firmalarımızla eşleştirerek tasarımlarının koleksiyonlara eklenip sınaileşmesini istiyoruz” diye konuştu.

İhracatçı firmaların rekabet gücü artırılacak

Yarışmanın moderatörlüğünü Cihan Bahar’ın yürüteceğini belirten DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, şöyle konuştu: “Denizli’de tekstil sektöründe ihraç edilebilir ürün çeşitliliğini artırarak uluslararası pazarlarda özgün tasarımları ortaya çıkaran ihracatçı firmaların rekabet gücünü artırmak, sektöre yenilikçi, katma değeri yüksek, inovatif ürünler kazandırmak amacındayız. Türk tekstil sektörünün dünya çapında önemli bir bölümünü oluşturan uyku ve banyo tekstili üretimini tasarımcıların bakışıyla geleceğe taşıyacağına inandığımız yarışmanın bu yıl temasını Güzelleşme olarak belirledik. Yarışmanın tekstil sektörüne tasarım alanında önemli kazanımlar sağlayacağını düşünüyorum.”