Denizli Fashion Week, moda ile dijital dünyayı buluşturacak

Osman Nuri BOYACI



DENİZLİ - Denizli Fashion Week, pandemi nedeniyle verilen bir yıllık aranın ardından yeni konseptiyle 5’inci kez düzenlenecek. Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği’nin (DETGİS) organize ettiği Fashion Week’e katılacak 12 firmanın defilelerinin, eylülde Pamukkale, Laodikya gibi mekanlarda yapılacağını belirten DETGİS Başkanı Mukaddes Başkaya, “Denizli’nin tarihi mekanlarında canlı olarak yapılacak defileler, ‘DFW 2021 Dijital’ adıyla dijital ortamda yayınlanacak. Böylece tekstilin kalbinde, moda ve dijital dünya bir araya gelecek” dedi.

Türkiye’nin ev tekstili ve hazır giyim merkezlerinden Denizli’de sektörün gelişmesi, şirketlerin hazırladıkları kreasyonları tanıtması, tasarım ve ürün çeşitliliğinin artırılması ve sektörün moda dünyasıyla buluşması için düzenlenen Denizli Fashion Week’te bu yıl dijitalleşme öne çıkacak. Geçen yıl pandemi nedeniyle ara verilen Denizli Fashion Week’in 5. sezon hazırlıkları başladı. DETGİS’in marka tescilini aldığı Denizli Fashion Week’te bu yıl kreatif direktörlüğü Özlem Süer, moda editörlüğünü ise Ümit Temürçin yapacak.

Denizli Fashion Week’e katılacak 12 firmanın Denizli’nin tanıtımına önemli katkı sağlayacağını söyleyen Mukaddes Başkaya, “Denizli, tekstil ve hazır giyimde çok önemli bir şehir. Birçok markanın ürünleri Denizli’de üretiliyor. Birçok firmamız da kendi markalarıyla öne çıkmaya başladı. Tasarım alanında son yıllarda önemli yol kat ettik. Bu gücümüzü, potansiyelimizi Türkiye ve moda dünyası ile buluşturmak için Denizli Fashion Week organizasyonu bizim için ayrı bir önem taşıyor” dedi.

Bu yıl Denizli’nin tarihi değerlerini de organizasyonla birlikte tanıtmak istediklerini belirten Başkaya, “Konseptimizde bazı değişiklikler yaptık. Organizasyona katılacak 12 firmamızın defileleri eylülde Laodikya, Pamukkale, Hierapolis amfi tiyatro gibi antik bölgelerde yapılacak. Defileleri dijital kanallarda online yayınlayacağız. Denizli'nin tarihi mekanlarında yapılacak defileler ile DFW 2021 Dijital; tekstilin kalbinde, moda ve dijital dünyayı bir araya getirecek. Lansmanımızı ise 8 Ekim’de Laodikya ya da Pamukkale’de gerçekleştireceğiz. Denizli’nin marka şehir olduğunu, kültürel değerlerimizi de tanıtarak tüm dünyaya duyurmak istiyoruz” diye konuştu.