Denizli geceyi depremlerle geçirdi

DENİZLİ-DÜNYA

Denizli, dün geceyi depremlerle geçirdi. Merkeze Pamukkale ilçesine bağlı Irlıganlı Mahallesi’nde büyüklükleri 4,2 ile 3,2 arasında değişen 4 deprem meydana geldi. Sarsıntıların gece boyunca sürmesi vatandaşlarda korkuya yol açarken, Vali Ali Fuat Atik meydana gelen depremlerde yaralanma ve hasar meydana gelmediğini açıkladı.

İlk sarsıntı saat 03.21’de meydana geldi. Kandilli Rasathanesi’nden alınan bilgilere göre 3,7 büyüklüğündeki sarsıntı yerin 5 kilometre derinliğinde, ikinci deprem saat 03.46’de 3,8 büyüklüğünde, üçüncü deprem saat 04.33’de 4,2 büyüklüğünde, dördüncü deprem ise saat 06.32’de 3,1 büyüklüğünde meydana geldi. Depremlerden sonra birçoğu hissedilmeyen 22 artçı sarsıntı meydana geldi.

Vatandaşlar gece boyu süren depremler nedeniyle korku dolu dakikalar yaşarken, can ve mal kaybı yaşanmadığı açıklandı. Vali Ali Fuat Atik, sosyal medya hesabından, “Denizlimizde peş peşe yaşanan depremler sebebiyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar bize intikal eden olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz” açıklamasını yaptı.