Denizli iş dünyası Cengiz Alptekin’i uğurladı

DENİZLİ - Denizli’de iş dünyasının önde gelen isimlerinden olan Alptekin, Denkim Denizli Kimya’nın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanıydı. Yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi gördüğü özel hastanede önceki gün yaşamını yitiren Alptekin, Fetih Cami’nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Servergazi Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye Denizli iş ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. İki çocuk babası olan Alptekin, iş dünyasının yanı sıra sosyal hayatta da oldukça aktif biri olarak, Denizli Musiki Derneği başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunda da görev almıştı.