Denizli iş dünyası elektrik ve doğalgaz zammına tepkili

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ - Denizli’de iş dünyası temsilcileri 1 Temmuz’dan itibaren elektrik fiyatlarına yapılan yüzde 15, doğal gazda sanayi gruplarına yapılan yüzde 20 oranındaki artışa tepki gösterdi. Güney Ege Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı Oktay Mersin, reel sektörün zamları kaldıracak durumda olmadığını söylerken, Denizli Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Hakan Urhan, “İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde zaten ayakta durmak için destek bekleyen işletmelerimizi bu zamlar daha da çıkmaza sokmaktadır” dedi.

Zamlarla ilgili açıklama yapan GESİFED Başkanı Oktay Mersin, pandeminin yaralarının sarılmaya çalışıldığı dönemde, elektrik ve doğal gaza yapılan zamların iş dünyasında hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Mersin, “ İşletmelerin en önemli giderlerinden ikisi elektrik ve doğalgaz faturalarıdır bu sebeple yapılan zamlar kaygı ve üzüntüyle karşılanmıştır. Zaten çeşitli sıkıntılarla boğuşan reel sektör su an için bunu kaldıracak durumda değildir. Yüksek faiz-kur-enflasyon sarmalı ile mücadele eden sanayiciler, pandeminin etkisini en fazla hisseden sektörlerden biri olan turizmciler, bir yandan kuraklıkla mücadele eden çiftçiler yapılan bu zamlardan olumsuz etkilenecektir. Ayrıca yalnız sanayici, turizmci, çiftçi olarak değil tezgahlarını yeni açabilen esnaf ve konut abonelerini de hayal kırıklığına uğratmıştır” dedi.

“Zamlar, ihracatta rekabet gücünü azaltır”

GESİFED Başkanı Mersin, sürecin takipçisi olacaklarını ifade ederek, “Sonuç olarak bizi her bakımdan zora sokacağı ve bilhassa ihracatta rekabette güçsüz bırakacağı net belli olan, sonucunda da cari açığı daha da artıracak olan bu uygulamanın, zamların geri çekilmesini beklemekteyiz “şeklinde konuştu.

“Çarkın dönmesini sağlayan sanayiciler zor durumda kaldı”

DEGİAD Başkanı Hakan Urhan ise, ülke ekonomisinin çarklarının dönmesini sağlayan en önemli unsurlardan olan sanayiciler ve KOBİ’lerin fiyat artışları ile zor durumda kaldığını söyleyerek, “Yapılan fiyat artışları işletmelerin girdi maliyetlerini kontrol etmelerini güçleştireceği gibi, rekabetçi fiyat oluşturma kabiliyetlerini de zora sokacaktır. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde zaten ayakta durmak için destek bekleyen işletmelerimizi bu zamlar daha da çıkmaza sokmaktadır. Zamlar ile işletmelerimizi zora sokmak yerine, yatırım ve yatırımcının önünü açacak; karlılığın, rekabet gücünün ve istihdamın artırılmasını sağlayacak destek ve teşvikler verilmelidir” dedi.