Denizli iş dünyası 'Suriyeliler kayıt dışı çalıştırılmasın’ diyor

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ - Denizli Sanayi Odası (DSO) ile Makine Sanayici İşadamları Derneği (MAKSİAD), kentte bulunan Suriyeli sığınmacıların işyerlerinde kayıt dışı çalıştırılmasının önlenmesi için SGK İl Müdürlüğü’ne başvurdu. Son verilere göre 12 bin 787 Suriyeli sığınmacının bulunduğu Denizli’de AB tarafından Sosyal Uyum Yardımı kapsamında mali destek alan sığınmacıların kayıtlı çalışmak istemediklerini söyleyen DSO Başkanı Müjdat Keçeci ve MAKSİAD Başkanı Mehmet Sarı, konunun birçok sorunu beraberinde getirdiğini belirterek, denetlemelerin artırılmasını istedi.

Denizli iş dünyası Türkiye’de sığınmacı olarak bulunan Suriyelilerin özellikle küçük konfeksiyon atölyeleri ve mermer atölyelerinde kayıt dışı olarak çalıştırılmasının haksız rekabet yarattığı, vergi ve SSK prim kaybına neden olduğu, işsizlik oranlarını artırdığı ve iş güvenliğinde sorunları beraberinde getirdiği gerekçesiyle harekete geçti. Özellikle pandemi döneminde kayıt dışı çalışan Suriyeli sayısının arttığını tespit eden DSO ve MAKSİAD, sorunun büyümemesi için Denizli SGK İl Müdürlüğü’ne başvurdu.

“Kayıtlı çalışmak istemiyorlar”

Suriyeli sığınmacıların AB tarafından finansmanı sağlanan Sosyal Uyum Programı kapsamında verilen mali yardımların kesilmemesi için kayıtlı çalışmak istemediğini söyleyen DSO Başkanı Müjdat Keçeci, “İş dünyası olarak eksiklerimizi de söylememiz gerekiyor. Suriyelilerin çalıştırılmasıyla ilgili gerçekten bizim problemimiz var. Suriyeli çalışanlara ücret verildiği söyleniyor. Kayıtlı çalışmak isteyen Suriyelilere, bakanlıktan bir hafta gibi kısa bir sürede izin veriliyor. Fakat Suriyeliler bizim işyerlerimize geldiklerinde kayıtlı olarak çalışmak istemiyor. Çünkü kayıtlı olduklarında kendilerine verilen paraların kesildiğini söylüyorlar. Bu hem devletimize bir yanlışlık, hem de iş dünyamıza bir yanlışlık. Biz DSO olarak SGK’ya ihbar ettik” diye konuştu.

Kayıt dışı istihdamın hem haksız rekabete, hem de devletin gelir kaybına yol açtığını vurgulayan Keçeci, “İş dünyası olarak özellikle Suriyelilerin çalışma süreleriyle ilgili Çalışma Bakanlığı’nın ve sosyal güvenlik kurumlarının konuya daha dikkatli eğilmelerini istiyoruz. Suriyeli sığınmacılar hem açık çalışanları artırıyorlar, hem de haklarının ölmemesi için çift maaş almak istiyorlar. Bu yanlış bir tasarruf” dedi.

“Suriyeliler çalışmasın demiyoruz”

MAKSİAD Başkanı Mehmet Sarı ise, Denizli’de bulunan 12 bin 787 Suriyeli sığınmacının kent nüfusunun 1.2’sini oluşturduğunu belirtti. Sarı, şunları söyledi: “Pandemide kayıt dışı çalışan Suriyeli sığınmacı sayısının arttığını gözlemledik. Daha çok küçük konfeksiyon atölyeleri ve mermer atölyelerinde çalışıyorlar. İşveren kayıtlı çalıştırmak istiyor ama kendilerine finansmanı AB tarafından karşılanan Sosyal Uyum Yardımı desteğinin kesilmemesi için bunu istemiyorlar. Hem çalıştıkları işyerinden maaş alıyorlar, hem Sosyal Uyum Yardımı’ndan faydalanıyorlar. Bu işletmeler için haksız rekabete yol açıyor. Denetimlerin sıkılaştırılarak kayıt dışı istihdamın önüne geçilmesi için dernek olarak Denizli SGK İl Müdürlüğü’ne yazılı başvuru yaptık. Biz Suriyelilere karşı değiliz, çalıştırılmasın demiyoruz. Ama onlar da ülkemizde yaşıyor ve çalışıyorlarsa bizler gibi vergisini, SGK primini ödesin, kayıtlı çalışsın.