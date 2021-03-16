Denizli Makine İhtisas OSB’de altyapı çalışmaları başlayacak

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ - Denizli Milletvekili Şahin Tin, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Sanayi Odası ve DEMİOSB Başkanı Müjdat Keçeci, Makine Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Sarı ile makine üreticilerinin yer aldığı bir heyet bölgede inceleme yaptı.

DEMİOSB, sadece makine üretimi yapan sanayiciye tahsis edilecek. Bölgede 120 sanayi parselinin dışında sosyal tesisler, teknik okul, kadın istihdamını destekleyecek anaokulu ve laboratuvar gibi ortak kullanım alanları yer alacak. DEMİOSB’nin Denizli ve Türkiye’nin dört bir yanından makine imalatçılarını bir araya toplayan ve teknoloji üreten bir üs olması amaçlanıyor.

“Parsellerin tamamı şimdiden doldu”



Üç yıllık çabalarının ardından DEMİOSB’nin kurulduğunu söyleyen Makine Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Mehmet Sarı, bölgeye yoğun talep olduğunu mevcut parsellerin tamamının şimdiden dolduğunu belirtti. Kamulaştırma çalışmalarının hızla devam ettiğini belirten Sarı, “Bölgemize yatırımcıların ilgisi oldukça fazla. Gelen talepler nedeniyle şimdilerde mevcut parsellerimizin tamamı doldu. Yeni gelen talepleri sıraya yazıyoruz. İptaller olursa bu talepleri değerlendireceğiz. Önümüzdeki hafta istimlak çalışmaları bitecek. Alt yapı projelerinin ihalesi verildi. Kısa süre içinde hafriyat çalışmalarına başlayacağız. Hızlı bir şekilde bölgeyi makine imalatçılarının yatırım yapabileceği noktaya getireceğiz” dedi.

“Kümelenme ile makine sanayii daha güçlü bir yapıya kavuşacak”



Bölgenin kurulması için önemli desteklerde bulunan Denizli Milletvekili Şahin Tin ise, “Kentimizde makine üretimi ve ihracatına sıçrama yaptıracak olan Denizli Makine İhtisas OSB'nin faaliyete geçirilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. OSB alanında değerli sanayicilerimizle buluşarak durum değerlendirmesi ve görüş alışverişinde bulunduk, talepleri not aldık. Bölgenin faaliyete geçmesiyle birlikte bu alandaki dağınıklığı ortadan kaldırıp daha güçlü bir yapıya kavuşturacağız. Sanayici olmam nedeniyle sektörün yaşadığı sorunları ve çözümlerini yakından biliyor ve takip ediyorum. Makina İhtisas OSB’yi kurmak bizim en büyük hayalimizdi. Bu hayalimizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Makina ihtisas OSB’de sanayicimizin ihtiyacı olan her türlü teknik ve idari altyapıyı oluşturacağız. Burası üretim ve istihdam üssü olacak” diye konuştu.