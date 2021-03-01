Denizli OSB, Teknokent’e ortak olacak

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ - Denizli OSB yönetimi, İkinci Faz ve Yenilik Merkezi için 10 bin metrekare alan ayırdı. Teknokent Genel Müdürü İlyas Yılmazyıldız, Denizli OSB’yi ziyaret ederek proje hakkında değerlendirmeler yaptı.



Kurulduğu 2008 yılında; Denizli Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve İhracatçılar Birliği’nin yüzde 10’ar hisseyle ortak olduğu Pamukkale Teknokent Yönetici AŞ, Denizli Organize Sanayi Bölgesi’ne Teknokent 2. Faz ve Yenilik Merkezi kurulması için çalışmalarını sürdürüyor. Teknokent’te yürütülen Ar-Ge, inovasyon ve yenilikçi çalışmalarının uygulama alanı olması planlanan merkezin kurulması için Denizli OSB, 10 bin metrekare arsa tahsis etti. Bölgede üretim yapan firmaların merkezdeki çalışmalara katkı sağlamaları ve önerilerde bulunmaları için Denizli OSB Yönetimi, Danışma Kurulu oluşturdu. Ayrıca Denizli OSB Müdürlüğü, Pamukkale Teknokent Y önetici AŞ’ye ortak olacak. Teknokent II. Faz ve Yenilik Merkezi Projesi’nin hayata geçirilmesi için Pamukkale Teknokent Genel Müdürü İlyas Yılmazyıldız ve Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Mesut Aydınlı, Denizli OSB’yi ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu, Bölge Müdürü Ahmet Taş, DOSTEK Koleji Okul Müdürü Sadi Öztekin ve kurulacak merkezde görev alacak sanayicilerle değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantıda 2. Faz ve Yenilik Merkezi’nin kurulması için yürütülecek çalışmalar ve merkez bünyesindeki faaliyetler konuşuldu.



Teknokent Genel Müdürü İlyas Yılmazyıldız, “Burada temel amaç, üniversiteler ve araştırma merkezlerindeki Ar-Ge sonuçlarının sanayiye aktarılmasıdır” dedi. Denizli OSB Başkanı M. Abdülkadir Uslu ise, Teknokent Faz II için 10 bin metrekare alan ayrıldığını belirterek, “Bu alanda projelerin gerçekten üretilmesini, filli çalışmaların yapılması için kapalı yer yapacağız. Denizli OSB olarak bu teknolojik gelişmelere sanayicilerimizin de ayak uydurmasını istiyoruz. Merkezin, bölgemizde üretim yapan firmaların teknolojik gelişimine önemli katkı sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.