Denizli Sarayköy’de 970 kişi arazilerinin tapularına kavuştu

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Projesi kapsamında Denizli Sarayköy’de yürütülen arazi toplulaştırma çalışmasında bin 100 hektar alan tescil edilerek 970 kişiye tapuları dağıtıldı. Arazi toplulaştırma çalışmalarının ardından Şehit Hüseyin Kuş Parkı’nda tapu teslim töreni düzenlendi. Açık havada düzenlenen törene sınırlı sayıda katılımcı kabul edildi.



Törene, Sarayköy Kaymakamı Celalettin Cantürk, DSİ Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Daire Başkanı Sinan Demirtaş, Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, DSİ. 21. Bölge Müdürü Göktuğ İlter, Toplulaştırma Daire Başkan Yardımcısı İbrahim Burak Yeşiloğlu, İlçe Ziraat Odası Başkanı Halil Aktım katıldı.



Projenin 5 ilçe 34 mahallede uygulandığını ifade eden DSİ 21. Bölge Müdürü Göktuğ İlter, “Sarayköy’de şu anda 4 mahallemiz tamamlandı. Bu senenin başında da 10 milyon lira ödenek geldi ve DSİ bütçesi 2,5-3 kat arttı. Gerçekleştirilen proje bizim değil evlatlarımızın projesi aslında. Onlara verimli topraklar bırakmak hepimizin görevi” dedi. DSİ Genel Müdürlüğü Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Daire Başkanı Sinan Demirbaş ise, “Ülkemizde 24 milyon hektar tarım arazisi var. Bunların 14.3 milyonu toplulaştırmaya müsait arazi. 2023 hedefimiz 8.5 milyon hektar alanda toplulaştırmayı tamamlamak” diye konuştu.