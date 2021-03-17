Denizli Tavas’ta kot üretimi bitme noktasına geldi

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ - Markalaşamayan ve Çin’den gelen ürünlerle rekabet edemeyen Tavaslı konfeksiyoncular masrafl arını karşılayamayınca sektörü terk ediyor. Bir zamanlar 2 bin kişinin çalıştığı sektörde kot üretimini sürdüren 4-5 atölye kaldığını söyleyen Tavas Esnaf Odası Başkanı Hamza Tenikeci, “Büyük atölyelerin çoğalması ve markalaşamama nedeniyle sektör eridi” diye konuştu.



Merkez nüfusu 13 bin olan Denizli’nin Tavas ilçesi bir zamanlar kot üretiminin başkentiydi. 90’lı yıllarda art arda açılan atölyelerin sayısı 200’ü bulurken ilçede birçok aile kot pantolon üretimi yapıyordu. Tavas’ta üretilen kaliteli ürünler önce semt pazarlarında adını duyurdu daha sonra gurbetçiler sayesinde ünü yurt dışına kadar çıktı. Kot pantolonun merkezi haline gelen ilçeye markalaşamadığı için ilk darbeyi Çin vurdu. Yurt içinde büyük firmaların sektöre adım atması daha çok taklit ürün yapan Tavaslı üreticiye darbe vurdu.



Üretimin yoğun olduğu yıllarda Terziler Odası’na kayıtlı 200 işletme olduğunu söyleyen Hamza Tenikeci, sektörün kazandırmadığını bu nedenle işletmelerin tek tek kapandığını söyledi. Tenikeci, “Artık bu işi yapan 4-5 işletme kaldı. Onlar da personel çalıştırmıyor. Çünkü üretim hem meşakkatli hem de getirisi düşük. Çoğu kişi işi bıraktı. Sigortalı iş bulan kaçtı gitti” diye konuştu.