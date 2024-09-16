Denizli, turizm kenti olmak için harekete geçti

Hayati ARIGAN

Denizli Büyükşehir Be­lediyesi 10-11 Eylül ta­rihleri arasında ‘Deniz­li Geleceğini Tasarlıyor’ ismiy­le bir arama konferansı (ortak akıl yaratmayı amaçlayan katı­lımlı bir planlama metodolojisi) gerçekleştirdi. Alanında uzman profesyonel ekipler, şehrin sek­tör temsilcileri ve iş insanlarıy­la bir araya geldi ve turizm sektö­rünü masaya yatırdı. Denizli’nin turizm ve marka kent olması için bir üst politika belgesi ortaya çı­karıldı. Arama konferansında, önceliklendirilen hedeflerin sıra­sıyla projelendirip hayata geçiril­mesi planlanıyor.

2.5 milyon turistten ekstra 250 milyon gelir hedefi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı, “Hierapolis, Laodike­ia, Tripolis, Herakleia, Attuda ve Colossae gibi 30’a yakın antik şe­hir, 21 ören yeri, 20’den fazla hö­yük, 4 müzemiz var. Türkiye’de bu zenginliğe sahip neredeyse tek şehir konumundayız. Bu tari­hi zenginliğimizin şehre daha faz­la katkı sağlamasını hedefliyoruz. Turizmde atacağımız adımlarla şehre gelen turist sayısını ve şeh­rin elde ettiği turizm gelirini artır­mak istiyoruz. Eğer şehrimize yıl­da gelen 2,5 milyon turistin 1 gece fazladan konaklamasını sağlaya­bilirsek, kişi başı 100 euro’dan 250 milyon euro’ya ekstra turizm geli­ri elde edebiliriz” dedi.

Pamukkale’yi Denizli’ye kazandıracağız

Türkiye’nin ve dünyanın en bü­yük değeri olan Pamukkale’nin Denizli’ye ait olmadığını belirten Çavuşoğlu, “Denizli’nin en önem­li değerlerinden bir tanesinin De­nizli’nin olmaması gibi bir durum var. Pamukkale traverterleri, Kül­tür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı ve geliri gelirlerinden sadece yüz­de 5’lik kesimi Denizli’ye geliyor. Kiralama usulü ile ören yerleri de kiraya verilen Pamukkale’den bahsediyoruz. Pamukkale’nin yeniden Denizli’ye kazandırıl­ması noktasında her türlü mü­cadeleyi vereceğiniz. 2025’te Pamukkale ören yeri kiralama süresi bitiyor. Bunu almak için elimizden geleni yapacağız. Pa­mukkale şehrimizin olursa bu yolculuk içerisinde yol haritamı­zın daha hızlı ilerleyecek” dedi.

En çok turist Uzakdoğu’dan

Belediye Başkanı Bülent Nu­ri Çavuşoğlu, “Yabancı turist sa­yısı daha fazla. Kenti en çok zi­yaret eden ülkeler sırasıyla; Gü­ney Kore, Çin, İtalya, Malezya, Endonezya, Rusya, ABD, Brezil­ya, İspanya ve Japonya. Yaban­cı turist bakımından ana hede­fimiz de Uzak Doğu ve Avrupa ülkeleri” diye konuştu. Şehirde en çok tercih edilen bölgelerin Hierapolis ve Laodikeia antik kentleri olduğunu belirten Ça­vuşoğlu, “2023 yılında Hierapo­lis’i 2 milyon 190 bin 218 kişi, La­odikeia’yı 117 bin 586 kişi, Ata­türk Evi ve Etnografya Müzesi’ni 28 bin 11 kişi ziyaret etti. 2024 yı­lı sonunda bu sayıların artış gös­tereceği ön görüyoruz” dedi.

Kadın çalışma oranında ilk sırada

Denizli’nin sanayi işletmele­rinin sektörel dağılımında 6 sektör ön planda. Bunlar teks­til ve konfeksiyon, elektrolitik bakır tel ve kablo, demir-çelik ve meta eşya, doğal taş, maki­ne imalat, gıda-içecek ve şa­rapçılık. Türkiye’nin ihraç et­tiği her 3 havlu ve bornozdan 2’si ve her 2 çarşaf ve nevre­simden 1’i Denizli’de üretiliyor.

Kablo ve bakır tel üreticileri, Denizli ihracatının üçte birini gerçekleştiriyor. Demir-çelik ürünlerinin ihracattan aldığı pay ise yüzde 14 düzeyinde. Ülkemizin ikinci büyük doğal taş havzası Denizli’de. Denizli ihracatından yüzde 6 oranın­da pay alan doğal taş sektörü, her yıl yaklaşık 280 milyon do­lar düzeyinde ihracat gerçek­leştiriyor ve üretim ve ihracat kapasitesi ile işlenmiş doğal taş ihracatında ülke genelinde ilk sırada yer alıyor.

Turizm sanayiye ek bir vagon olacak

Şehirde; 8 tane 5 yıldızlı, 8 tane 4 yıldızlı, 4 tane 3 yıldızlı, 6 ta­ne de butik otelin yer aldığını belirten Çavuşoğlu, turist sa­yısı arttıkça yatırımların ar­tacağını söyledi. Çavuşoğlu sözlerine şu şekilde devam etti: “Denizli Büyükşehir Be­lediyesi, yatırımcılara imar konusunda her türlü desteği sağlıyor ve sağlamaya devam edecek.

Arama konferansı sonrası turizm çalıştayı ile de Ege ve Akdeniz Bölgesi’nin turizmde öne çıkan şehirleri ile proje çalışmaları hedefleni­yor. Arama konferansının te­masını oluşturan VisitDenizli projesi için de paydaş toplantı­ları gerçekleştirilecek. Şehrin marka değerini arttıracak alt­yapı ve tanıtım çalışmaları ve arama konferansının çıktıla­rıyla yol haritası çizilecek.

Ulu­sal ve uluslararası festivaller, kentin turizm çeşitliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlayıcı aktiviteler, kongreler, alterna­tif turizm rotaları hedeflenen çalışmalardan bazıları. Çal ve Buldan başta olmak üzere di­ğer ilçelerin güzelliklerini ön plana çıkarmak için elimizden geleni yapacağız.”