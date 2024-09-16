Denizli, turizm kenti olmak için harekete geçti
Denizli Büyükşehir Belediyesi, turizm kenti olmak hedefiyle 'Denizli Geleceğini Tasarlıyor' konferansını düzenledi. Konferansta, gecelik konaklama yapan 2,5 milyon turistin bir gece daha konaklama yapması halinde yılda 250 milyon euro ilave gelir sağlanacağına dikkat çekildi.
Hayati ARIGAN
Denizli Büyükşehir Belediyesi 10-11 Eylül tarihleri arasında ‘Denizli Geleceğini Tasarlıyor’ ismiyle bir arama konferansı (ortak akıl yaratmayı amaçlayan katılımlı bir planlama metodolojisi) gerçekleştirdi. Alanında uzman profesyonel ekipler, şehrin sektör temsilcileri ve iş insanlarıyla bir araya geldi ve turizm sektörünü masaya yatırdı. Denizli’nin turizm ve marka kent olması için bir üst politika belgesi ortaya çıkarıldı. Arama konferansında, önceliklendirilen hedeflerin sırasıyla projelendirip hayata geçirilmesi planlanıyor.
2.5 milyon turistten ekstra 250 milyon gelir hedefi
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı, “Hierapolis, Laodikeia, Tripolis, Herakleia, Attuda ve Colossae gibi 30’a yakın antik şehir, 21 ören yeri, 20’den fazla höyük, 4 müzemiz var. Türkiye’de bu zenginliğe sahip neredeyse tek şehir konumundayız. Bu tarihi zenginliğimizin şehre daha fazla katkı sağlamasını hedefliyoruz. Turizmde atacağımız adımlarla şehre gelen turist sayısını ve şehrin elde ettiği turizm gelirini artırmak istiyoruz. Eğer şehrimize yılda gelen 2,5 milyon turistin 1 gece fazladan konaklamasını sağlayabilirsek, kişi başı 100 euro’dan 250 milyon euro’ya ekstra turizm geliri elde edebiliriz” dedi.
Pamukkale’yi Denizli’ye kazandıracağız
Türkiye’nin ve dünyanın en büyük değeri olan Pamukkale’nin Denizli’ye ait olmadığını belirten Çavuşoğlu, “Denizli’nin en önemli değerlerinden bir tanesinin Denizli’nin olmaması gibi bir durum var. Pamukkale traverterleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı ve geliri gelirlerinden sadece yüzde 5’lik kesimi Denizli’ye geliyor. Kiralama usulü ile ören yerleri de kiraya verilen Pamukkale’den bahsediyoruz. Pamukkale’nin yeniden Denizli’ye kazandırılması noktasında her türlü mücadeleyi vereceğiniz. 2025’te Pamukkale ören yeri kiralama süresi bitiyor. Bunu almak için elimizden geleni yapacağız. Pamukkale şehrimizin olursa bu yolculuk içerisinde yol haritamızın daha hızlı ilerleyecek” dedi.
En çok turist Uzakdoğu’dan
Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Yabancı turist sayısı daha fazla. Kenti en çok ziyaret eden ülkeler sırasıyla; Güney Kore, Çin, İtalya, Malezya, Endonezya, Rusya, ABD, Brezilya, İspanya ve Japonya. Yabancı turist bakımından ana hedefimiz de Uzak Doğu ve Avrupa ülkeleri” diye konuştu. Şehirde en çok tercih edilen bölgelerin Hierapolis ve Laodikeia antik kentleri olduğunu belirten Çavuşoğlu, “2023 yılında Hierapolis’i 2 milyon 190 bin 218 kişi, Laodikeia’yı 117 bin 586 kişi, Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi’ni 28 bin 11 kişi ziyaret etti. 2024 yılı sonunda bu sayıların artış göstereceği ön görüyoruz” dedi.
Kadın çalışma oranında ilk sırada
Denizli’nin sanayi işletmelerinin sektörel dağılımında 6 sektör ön planda. Bunlar tekstil ve konfeksiyon, elektrolitik bakır tel ve kablo, demir-çelik ve meta eşya, doğal taş, makine imalat, gıda-içecek ve şarapçılık. Türkiye’nin ihraç ettiği her 3 havlu ve bornozdan 2’si ve her 2 çarşaf ve nevresimden 1’i Denizli’de üretiliyor.
Kablo ve bakır tel üreticileri, Denizli ihracatının üçte birini gerçekleştiriyor. Demir-çelik ürünlerinin ihracattan aldığı pay ise yüzde 14 düzeyinde. Ülkemizin ikinci büyük doğal taş havzası Denizli’de. Denizli ihracatından yüzde 6 oranında pay alan doğal taş sektörü, her yıl yaklaşık 280 milyon dolar düzeyinde ihracat gerçekleştiriyor ve üretim ve ihracat kapasitesi ile işlenmiş doğal taş ihracatında ülke genelinde ilk sırada yer alıyor.
Turizm sanayiye ek bir vagon olacak
Şehirde; 8 tane 5 yıldızlı, 8 tane 4 yıldızlı, 4 tane 3 yıldızlı, 6 tane de butik otelin yer aldığını belirten Çavuşoğlu, turist sayısı arttıkça yatırımların artacağını söyledi. Çavuşoğlu sözlerine şu şekilde devam etti: “Denizli Büyükşehir Belediyesi, yatırımcılara imar konusunda her türlü desteği sağlıyor ve sağlamaya devam edecek.
Arama konferansı sonrası turizm çalıştayı ile de Ege ve Akdeniz Bölgesi’nin turizmde öne çıkan şehirleri ile proje çalışmaları hedefleniyor. Arama konferansının temasını oluşturan VisitDenizli projesi için de paydaş toplantıları gerçekleştirilecek. Şehrin marka değerini arttıracak altyapı ve tanıtım çalışmaları ve arama konferansının çıktılarıyla yol haritası çizilecek.
Ulusal ve uluslararası festivaller, kentin turizm çeşitliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlayıcı aktiviteler, kongreler, alternatif turizm rotaları hedeflenen çalışmalardan bazıları. Çal ve Buldan başta olmak üzere diğer ilçelerin güzelliklerini ön plana çıkarmak için elimizden geleni yapacağız.”