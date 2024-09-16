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Denizli, turizm kenti olmak için harekete geçti

Denizli Büyükşehir Belediyesi, turizm kenti olmak hedefiyle 'Denizli Geleceğini Tasarlıyor' konferansını düzenledi. Konferansta, gecelik konaklama yapan 2,5 milyon turistin bir gece daha konaklama yapması halinde yılda 250 milyon euro ilave gelir sağlanacağına dikkat çekildi.

Dünya Gazetesi
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Hayati ARIGAN

Denizli Büyükşehir Be­lediyesi 10-11 Eylül ta­rihleri arasında ‘Deniz­li Geleceğini Tasarlıyor’ ismiy­le bir arama konferansı (ortak akıl yaratmayı amaçlayan katı­lımlı bir planlama metodolojisi) gerçekleştirdi. Alanında uzman profesyonel ekipler, şehrin sek­tör temsilcileri ve iş insanlarıy­la bir araya geldi ve turizm sektö­rünü masaya yatırdı. Denizli’nin turizm ve marka kent olması için bir üst politika belgesi ortaya çı­karıldı. Arama konferansında, önceliklendirilen hedeflerin sıra­sıyla projelendirip hayata geçiril­mesi planlanıyor.

2.5 milyon turistten ekstra 250 milyon gelir hedefi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı, “Hierapolis, Laodike­ia, Tripolis, Herakleia, Attuda ve Colossae gibi 30’a yakın antik şe­hir, 21 ören yeri, 20’den fazla hö­yük, 4 müzemiz var. Türkiye’de bu zenginliğe sahip neredeyse tek şehir konumundayız. Bu tari­hi zenginliğimizin şehre daha faz­la katkı sağlamasını hedefliyoruz. Turizmde atacağımız adımlarla şehre gelen turist sayısını ve şeh­rin elde ettiği turizm gelirini artır­mak istiyoruz. Eğer şehrimize yıl­da gelen 2,5 milyon turistin 1 gece fazladan konaklamasını sağlaya­bilirsek, kişi başı 100 euro’dan 250 milyon euro’ya ekstra turizm geli­ri elde edebiliriz” dedi.

Pamukkale’yi Denizli’ye kazandıracağız

Türkiye’nin ve dünyanın en bü­yük değeri olan Pamukkale’nin Denizli’ye ait olmadığını belirten Çavuşoğlu, “Denizli’nin en önem­li değerlerinden bir tanesinin De­nizli’nin olmaması gibi bir durum var. Pamukkale traverterleri, Kül­tür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı ve geliri gelirlerinden sadece yüz­de 5’lik kesimi Denizli’ye geliyor. Kiralama usulü ile ören yerleri de kiraya verilen Pamukkale’den bahsediyoruz. Pamukkale’nin yeniden Denizli’ye kazandırıl­ması noktasında her türlü mü­cadeleyi vereceğiniz. 2025’te Pamukkale ören yeri kiralama süresi bitiyor. Bunu almak için elimizden geleni yapacağız. Pa­mukkale şehrimizin olursa bu yolculuk içerisinde yol haritamı­zın daha hızlı ilerleyecek” dedi.

En çok turist Uzakdoğu’dan

Belediye Başkanı Bülent Nu­ri Çavuşoğlu, “Yabancı turist sa­yısı daha fazla. Kenti en çok zi­yaret eden ülkeler sırasıyla; Gü­ney Kore, Çin, İtalya, Malezya, Endonezya, Rusya, ABD, Brezil­ya, İspanya ve Japonya. Yaban­cı turist bakımından ana hede­fimiz de Uzak Doğu ve Avrupa ülkeleri” diye konuştu. Şehirde en çok tercih edilen bölgelerin Hierapolis ve Laodikeia antik kentleri olduğunu belirten Ça­vuşoğlu, “2023 yılında Hierapo­lis’i 2 milyon 190 bin 218 kişi, La­odikeia’yı 117 bin 586 kişi, Ata­türk Evi ve Etnografya Müzesi’ni 28 bin 11 kişi ziyaret etti. 2024 yı­lı sonunda bu sayıların artış gös­tereceği ön görüyoruz” dedi.

Kadın çalışma oranında ilk sırada

Denizli’nin sanayi işletmele­rinin sektörel dağılımında 6 sektör ön planda. Bunlar teks­til ve konfeksiyon, elektrolitik bakır tel ve kablo, demir-çelik ve meta eşya, doğal taş, maki­ne imalat, gıda-içecek ve şa­rapçılık. Türkiye’nin ihraç et­tiği her 3 havlu ve bornozdan 2’si ve her 2 çarşaf ve nevre­simden 1’i Denizli’de üretiliyor.

Kablo ve bakır tel üreticileri, Denizli ihracatının üçte birini gerçekleştiriyor. Demir-çelik ürünlerinin ihracattan aldığı pay ise yüzde 14 düzeyinde. Ülkemizin ikinci büyük doğal taş havzası Denizli’de. Denizli ihracatından yüzde 6 oranın­da pay alan doğal taş sektörü, her yıl yaklaşık 280 milyon do­lar düzeyinde ihracat gerçek­leştiriyor ve üretim ve ihracat kapasitesi ile işlenmiş doğal taş ihracatında ülke genelinde ilk sırada yer alıyor.

Turizm sanayiye ek bir vagon olacak

Şehirde; 8 tane 5 yıldızlı, 8 tane 4 yıldızlı, 4 tane 3 yıldızlı, 6 ta­ne de butik otelin yer aldığını belirten Çavuşoğlu, turist sa­yısı arttıkça yatırımların ar­tacağını söyledi. Çavuşoğlu sözlerine şu şekilde devam etti: “Denizli Büyükşehir Be­lediyesi, yatırımcılara imar konusunda her türlü desteği sağlıyor ve sağlamaya devam edecek.

Arama konferansı sonrası turizm çalıştayı ile de Ege ve Akdeniz Bölgesi’nin turizmde öne çıkan şehirleri ile proje çalışmaları hedefleni­yor. Arama konferansının te­masını oluşturan VisitDenizli projesi için de paydaş toplantı­ları gerçekleştirilecek. Şehrin marka değerini arttıracak alt­yapı ve tanıtım çalışmaları ve arama konferansının çıktıla­rıyla yol haritası çizilecek.

Ulu­sal ve uluslararası festivaller, kentin turizm çeşitliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlayıcı aktiviteler, kongreler, alterna­tif turizm rotaları hedeflenen çalışmalardan bazıları. Çal ve Buldan başta olmak üzere di­ğer ilçelerin güzelliklerini ön plana çıkarmak için elimizden geleni yapacağız.”