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Denizli'de 20 iş yeri kiraya verilecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 20 adet iş yerini ihaleyle kiraya vereceğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait olan ve ilanda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen işyerleri, açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecek.

İhaleler, ilandaki tabloda verilen gün ve saatlerde Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

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