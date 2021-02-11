Denizli'de 20 iş yeri kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Mülkiyeti Denizli Büyükşehir Belediyesine ait olan ve ilanda muhammen bedelleri, geçici teminatları ile ihale gün ve saatleri belirtilen işyerleri, açık artırma suretiyle yapılacak ihale ile kiraya verilecek.

İhaleler, ilandaki tabloda verilen gün ve saatlerde Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

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