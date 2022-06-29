Denizli'de 7 adet futbol sahası yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Spor Toto işbirliği ile 7 adet, sentetik çim yüzeyli futbol sahası yaptırılacak.

Denizli Acıpayam, Çal, Çivril, Güney, Kale, Merkezefendi ve Tavas ilçelerinde yapılacak futbol sahalarının ihalesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığında 21 Temmuz 2022 tarihinde saat 13:30'da gerçekleştirilecek.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

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