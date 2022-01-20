Denizli’de işyerleri öğrenciler için okul olacak

Osman Nuri BOYACI



DENİZLİ - Denizli Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (DESİAD) ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) işbirliğiyle hayata geçirilecek İşyeri Meslek Yüksekokulu Oluyor Projesi ile meslek yüksekokullarından mezun olacak öğrencilerin sanayide istihdamının artırması hedefleniyor. DESİAD Başkanı İbrahim Şenel, ülke geneline yayılmış olan mesleki yeterlilik sorununa çözüm noktasında projenin önem taşıdığını söyledi.

Daha önce Mühendislik ve Teknoloji Fakülteleri’nde öğrenim gören öğrencilere staj olanağı sağlanması için protokol imzalayan DESİAD ile PAÜ Yönetimi, bu çalışmaları şimdi bir adım ileriye taşıyor. Meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin, alanlarında edindikleri teorik bilgileri, sanayide uygulayarak “ara eleman değil aranan eleman” olmalarına katkı sağlayacak İşyeri Meslek Yüksekokulu Oluyor Projesi ile DESİAD üyesi her firma birer okul olacak. Öğrenciler, teorik bilgilerini bu firmalarda uygulamalarla pekiştirecek.

Honaz Meslek Yüksek Okulu pilot seçildi

İşyeri Meslek Yüksekokulu Oluyor Projesi’nin geliştirme toplantısı, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın başkanlığında, DESİAD Başkanı İbrahim Şenel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar, Honaz MYO Müdürü Prof. Dr. Hülya Kabakçı Karadeniz, Üniversite-Sanayi İş Birliği Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. M. Ensar Yeşilyurt ile DESİAD yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Üç dönem teorik, bir dönem de pratik eğitimin verildiği Honaz Meslek Yüksekokulu’nun pilot okul seçildiği toplantıda konuşan İbrahim Şenel, sanayinin ciddi şekilde ara eleman istihdam açığı olduğuna dikkat çekti. Meslek yüksekokullarına olan talebin yükseltilmesinde mesleki unvanlarla ilgili algı değişiminin önemli rol oynayacağını ifade eden Şenel, “Mesleki yeterlilik sorunu yalnızca Denizli’nin sorunu değil. Ülkenin geneline yayılmış olan bu soruna çözüm noktasında bu proje ile bir işaret fişeği yakmak istiyoruz. Farkındalık yaratarak Denizli’de böyle bir modele öncülük etmekten mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ise, “Öğrenci, öğrenimini görürken, sanayiyi görsün. Sanayide görülen eksikliklere, bu aldığı eğitimlerle birleştirip, inovasyon ile yeni çözüm önerileri getirsin. Böylelikle Ar-Ge, inovasyon ve patent geliştirmelerini bizler alt yaş gruplarına çekmiş olacağız. Bu proje Denizli’ye has bir proje olarak örnek oluşturacak” dedi.