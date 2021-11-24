Denizli’de oto galericiler, yasa ve yönetmeliklerin uygulanmasını istiyor

Osman Nuri BOYACI



DENİZLİ - Sarayköy İlçesi’ne bağlı Beylerbeyi Mahallesinde 100 dönümlük arazi üzerinde kurulan Denizli Otomobilciler ve Galericiler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi (OTONOMİ), iki yıldan bu yana hizmet veriyor. Denizli Otonomi Başkanı Berzan Taşer ile Başkan Yardımcıları Erkan Deyneli ve Mustafa Tokat, Denizli Gazeteciler Cemiyetinde basın toplantısı düzenleyerek oto galerilerinin şehir dışına yönelik yasal düzenlemelerin uygulanmasını istedi.

Denizli Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Berzan Taşer, ikinci el oto galerilerinin şehir dışına taşınma zorunluluğu getirilmesine rağmen, şehir içinde 100’e yakın işyerinin bulunduğunu, bu durumun hem şehrin alt yapısına yük, hem de haksız rekabete neden olduğunu söyledi. Yerel yönetimleri görevlerini yapmaya, Denizli Valisi’ni ise konuya el atmaya çağıran Taşer, “Resmi Gazetede yayınlanmasına rağmen yıllardır uygulanmayan şehir içi 2. el araç satıcılarının tahliye sürecini birçok defa dile getirdik. Bizler yasal düzenleme üzerine elimizi taşın altına koyarak tüm meslektaşlarımızla birlikte Denizli Otonomi rüyasını gerçekleştirdik. 162 işletmenin bulunduğu Otonomi bünyesinde faaliyet gösterirken, maalesef geçen 2 yıllık süreçte şehir içerisinde bulunan meslektaşlarımızın tahliyeleri hala gerçekleştirilmemektedir” dedi.

Sitenin açılışına katılan belediye başkanlarının konuşmalarını izleten Başer, “Bu sürecin uzamasının sebebi, elini taşın altına sokmayan yerel yönetimler. Bu konuda tüm kanuni düzenlemeler yapıldı ve yetki belediyelere verildi. Sadece harekete geçilmesi ve şehir içerisinde tahliye sürecinin başlatılması gerekmektedir. Eğer süreç başlatılmazsa Denizli Otonomi bünyesinde bulunan diğer arkadaşlarımız da şehir içerisine dönmeyi düşüneceklerdir. Bunun önüne geçilmesi gerekmektedir. Şehir içerisindeki galericiler artık Otonomi Denizli bünyesine katılmalı ya da site kurma yolunda hızlı adımlar atmalıdır. Bu durum şehir içi trafiğini de oldukça rahatlatacaktır” diye konuştu.

İkinci el otomobil piyasasındaki hareketlilik nedeniyle bir çok kişinin ruhsatsız bir şekilde oto alım satımı yapmaya başladığına da dikkat çeken Başer, “İkinci elde fiyatların hızlı yükselmesi nedeniyle müteahhidinden dişçisine, kiralamacından otoparkçıya herkes alım satım yapar hale geldi. İkinci el işine gireceklerin dikkat etmesi gerekiyor. Bir kişinin kanunen yılda 3 adet araç alım satım hakkı var. Bazı kişiler vekaletlerle daha fazla alım satım yapıyor. Bunların hepsi denetim altında. Yüklü cezalar da geliyor” uyarısını yaptı.