Denizli’de sanayiciler 4 Ekim’de sandığa gidiyor

Osman Nuri BOYACI



DENİZLİ - Projelerini açıklayan Kasapoğlu, “Denizli sanayisinin önündeki sıkıntıları kaldırmak, sanayiciye ışık ve rehber olmak amacıyla yetkin, etkin, heyecanlı ve hevesli bir yönetimle Denizli Sanayi Odası Yönetimine talibiz” dedi.

Anemon Otel’de kendisine destek veren sanayicilerin de katılımıyla basın toplantısı düzenleyen DSO Başkan Yardımcısı Selim Kasapoğlu, sanayici bir ailenin üçüncü kuşak temsilcisi olduğunu, 20 yıldır sivil toplumun içinde olduğunu, son 4 yılı başkan yardımcılığı olmak üzere 15 yıldan bu yana Denizli Sanayi Odası’nda çeşitli görevler üstlendiğini belirterek, “Meclis üyelerimizle, Denizli sanayisinin büyükleriyle, oda üyelerimizle yaptığım görüşmeler doğrultusunda yeni dönem için düşüncelerimizi paylaştık ve daha büyük sorumluluklar almamız için bizi cesaretlendirdiler. Seçim takviminin belli olmasından hemen sonra ilk meclis toplantımızda DSO Başkanlığına talip olduğumu meclis üyelerimizle paylaştım. Bugün de kamuoyu ile paylaşıyorum” dedi.

Sanayicinin sorunları büyük

Sanayiciler olarak birtakım sorunlarla karşı karşıya olduklarına dikkat çeken Kasapoğlu, “Tüm dünyada yaşanan ekonomik kriz, devam eden Rusya – Ukrayna savaşı, resesyon beklentileri, sanayicinin ham maddeye ve finansmana erişim sıkıntısı, artan enerji maliyetleri gibi çok cepheli bir mücadelenin içerisindeyiz. Son yapılan elektrik ve doğalgaz zamları da sanayiciyi işini yapamaz hale gelmesine neden olacak. Böylesine yoğun bir gündemin içerisinde Denizli Sanayi Odası’nın sorumluluğu çok büyük ve bu büyük potansiyeli ortaya koymak için elimizde fırsatlar var. Yapmamız gereken; ortak hedeflerde buluşmak ve somut adımlar atmaktır. Bugüne kadar sanayi odasında çok önemli işler yapıldı. Bununla birlikte şehrin tüm dinamikleriyle iç içe, çok daha yoğun bir iletişim ağı oluşturarak istişare kültürünü tesis edeceğimiz yepyeni bir vizyona ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

“Denizli sanayisine rehber olmak için adayız””

Seçilmesi durumunda Ankara’da Denizli lobisini güçlendirme ve Denizli sanayisine büyük katkı sunacak demiryolu lojistiği ile ilgili sıkıntıları çözme vaatlerinde bulunan Kasapoğlu, projelerini de Yüksek İstişare Kurulu oluşturmak, Laodikya Ekonomi Zirvesi düzenlemek, Sürdürülebilirlik Merkezi ve Enerji Verimliliği Merkezi, Yeni Nesil Teknoloji Girişimciliği Merkezi kurmak, DSO Vakfı kurarak gençlerin eğitimlerine destek vermek, Makine İhtisas OSB’yi faaliyete geçirmek olarak açıkladı.

“Kazanan Denizli ve sanayisi olacak”

Denizli’ye hizmet vermek istediğini söyleyen Kasapoğlu, “Denizli sanayisine etkin bir oda olarak rehber olmak için adayız. Sadece birkaç sektörün değil tüm sektörlerin sanayi odası olmak için buradayız. Denizli bir sanayi şehridir ve DSO; şehrimizin en etkili kurumu olacaktır. Sanayinin önündeki sıkıntıları kaldırmak, sanayiciye ışık ve rehber olmak amacıyla yetkin, etkin, heyecanlı ve hevesli bir yönetimle yönetime talibiz. Seçim sürecinde ve sonrasında da ayrıştırmadan, bir ve bütün olarak, kırgınlıklara mahal vermeden, gerginliklere izin vermeyeceğiz. Bana göre kaybedeni olmayan bir seçim olacak. Seçimi kim kazanırsa kazansın; Denizli ve sanayisi kazanacak” diye konuştu.

Keçeci’nin iki yardımcısı aday

Denizli Sanayi Odası, seçimleri 4 Ekim’de yapılacak. Bin 523 üye, 17 Meslek Komitesinden 37 Meclis Üyesini belirleyecek. Meslek komitesi seçimlerinin ardından oluşacak meclis, Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerini belirleyecek. 17 yıldır DSO Başkanlığını yürüten Müjdat Keçeci’nin 4 yıldır yardımcılığını yürüten Okan Konyalıoğlu ve Selim Kasapoğlu adaylıklarını açıkladı. Rekabet içinde geçmesi beklenen seçimlerde Başkan Keçeci ise, şu ana kadar açıklama yapmadı.