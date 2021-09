Denizlili girişimci Ramazan Varlıklı, yetiştirdiği yazılım mühendisleriyle büyüyor

Osman Nuri BOYACI



DENİZLİ - Denizlili genç girişimci Ramazan Varlıklı, Londra’da 10 yıl bulut yazılım alanında çalıştıktan sonra memleketine dönüp kurduğu bulut yazılım şirketinde İŞKUR’un İşbaşı Eğitim Programı sayesinde 30 genci yazılım mühendisi olarak yetiştirip iş verdi. 2015’te tek kişiyle kurulan firma şimdi 55 çalışanıyla bilişim alanında büyüyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra İngiltere’nin başkenti Londra’da 10 yıl bulut yazılım alanında çalışan Denizlili girişimci Ramazan Varlıklı, yazılım sektöründe kazandığı iş deneyimi ile kendi ülkesinde bir yenilik oluşturmak için memleketine dönerek 2015 yılında Cloudnesil Yazılım firmasını kurdu. 2017 yılında dört çalışanı ile yazılım ihracatında Denizli’de ilk üçe girmeyi başardı. Sektördeki kalifiyeli eleman eksikliği nedeniyle arayışa giren Varlıklı, Denizli İŞKUR tarafından işverenlere ve deneyim kazanmak isteyen iş arayanlara yönelik İşbaşı Eğitim Programı olduğunu öğrendi.

“55 çalışanın 40’ı mühendis”

2018 yılında Denizli İŞKUR’a başvurarak ilk işbaşı eğitim programını başlatan Varlıklı, bugüne kadar programdan yararlanarak 30 yazılım mühendisini Bulut Bilişim Uzmanı olarak yetiştirdi. Varlıklı’nın şirketi şu an 40’ı mühendis olmak üzere 55 personel ile çalışmalarına devam ediyor. Varlıklı, “Sürekli iş alıp almama garantisi olmayan bir sektörde, 40 yazılım mühendisi ile çalışmak işveren için oldukça zor ve ekonomik olarak riskli bir durumdur. İŞKUR’un işbaşı eğitim programı sayesinde bugüne kadar 30’a yakın yazılım mühendisi yetiştirdim. Bir yılın sonunda yazılım mühendisi arkadaşlarımın yüzde 80’i çalışmaya devam ederken kalan kısmı başka firmalara geçti. İŞKUR’un desteği sayesinde, belirli dönemlerde işimiz azalmasına rağmen çalışanlarımı işten çıkarmadım” açıklamasını yaptı.

Yapay zeka ile KOBİ’lere motokurye desteği de veriyor

Her geçen gün büyüyen bulut bilişim sektöründe hizmet veren Varlıklı’nın firması Cloudnesi, yapay zeka desteği ile KOBİ’lere motokurye desteği sağlayan dijital bir hizmet de veriyor. Genç mühendisleri ve yazılıma merakı olanları firmasına davet eden Ramazan Varlıklı, “Şu an yapay zeka, bulut ve büyük veri alanında çalışmalar yapıyoruz. Start up projesi ile başlattığımız bu işin Türkiye’de önemli bir yer edineceğini düşünüyorum. Her geçen gün büyüyoruz. Önümüzdeki yıllarda çalışan sayımızın daha da artacağını ön görüyorum” diye konuştu.