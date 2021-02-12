Denizlili makineci ihracatını yüzde 51 artırdı 

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ - Makine imalat sektörünün yeni yıla umutlu başladığı ifade eden Makine Sanayici İşadamları Derneği (MAKSİAD) Başkanı Mehmet Sarı, “Denizli’de makine imalat sektörü olarak 2021 yılına ihracatını en fazla artıran sektör olarak girdik. Ocak ihracatımızı geçen yıla göre yüzde 51 artırdık” dedi. Ancak düşük kur nedeniyle gelecek aylar için aynı umudu taşıyamadıklarını vurgulayan Sarı, “Düşük kur sanayiciyi eritiyor. Sanayici kar etmeyi bırakın, sermayesinden harcıyor. Merkez Bankası yönetiminden kurda gerçekçi ve sürdürülebilirliği sağlayacak, ihracatta rekabet gücümüzü koruyacak, ithalatın artmasını önleyecek adımları zaman geçirmeden atmasını bekliyoruz. Döviz alım limitleri artırılarak kurda öngörülebilir, hızlı iniş çıkışları önleyecek kararların hayata geçirilmesini istiyoruz” diye konuştu. Sarı, Merkez Bankası’ndan kurlarda sürdürülebilirliği sağlayacak adımlar atmasını beklediklerini söyledi.