Denizlili sanayici, mermerde iş güvenliği için yenilikçi yaklaşımlar geliştirecek

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ - Denizli Sanayi Odası’nın (DSO) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığınca desteklenen “Denizli Mermer & Traverten Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi İçin Yenilikçi Yaklaşım ve Yerel İşbirliği Projesi” başladı. Düzenlenen panele online olarak katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, en fazla ölümlü kazaların gerçekleştiği sektörün madencilik olduğunu belirterek, Türkiye’nin bu konuda önemli yol kat ettiğini söyledi.

Projenin açılışı iş sağlığı ve güvenliği paneli ile yapıldı. Proje hakkında bilgi veren DSO Proje Koordinatörü İsmail Tillem, birinci amaçlarının Denizli’de mermer ve traverten sektörünün ihtiyacı olan yenilikçi iş sağlığı ve güvenliği eğitim materyalleri ve ortamlarının oluşturulmasına katkı sağlamak olduğunu, Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde sanal-artırılmış gerçeklik iş sağlığı güvenliği eğitim salonu kuracaklarını söyledi.

“Kendimizi sürekli güncellememiz gerekiyor”

DSO Yönetim Kurulu Üyesi Samet Tunay Gündüz ise, mermer sektöründe iki AB projesini hayata geçirdiklerini belirterek, “Proje ile iş sağlığı ve güvenliği konusuna yenilikçi bir bakış açısı getirirken şehrimize de yeni bir eğitim merkezi kazandırmayı hedefledik. Ancak şunun da farkındayız ki; ne kadar çok yöntem de geliştirsek ne kadar çok merkez de açsak öncelikle iş sağlığı ve güvenliğini içselleştirmemiz ve çalışma hayatımızın bir parçası haline getirmemiz gerekiyor. Her geçen gün çalışma şartlarımız, teknolojiler değişiyor ve güncelleniyor, mevzuatta değişiklikler yapılıyor. Bu koşullar altında bizim de sürekli kendimizi güncellememiz gerekiyor” dedi.

Panele online olarak katılan ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, iş sağlığı ve güvenliğinde en sıkıntılı sektör olarak madenciliği gördüklerini söyledi. Bu nedenle projeyi çok önemsediklerini vurgulayan Uzunkaya, “ILO verilerine göre her yıl 2 milyon insan iş kazaları veya meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybediyor. Meslek hastalıklarının yüzde 100’üne, iş kazalarının ise yüzde 98’ine mani olmak mümkün. İşte bunun somut ifadesi Türkiye olarak kat ettiğimiz mesafedir. Madencilik en fazla iş kazalarının ve ölümlü kazaların gerçekleştiği sektördür. 2002’de Türkiye’de maden sektöründe çalışan 84 bin 484 kişiydi, bugün 134 bin 327’ye çıkmış. Yani yüzde 58’lik bir artış var. İşyeri sayısı ise 3 bin 249’dan yüzde 110 artışla 6 bin 835’e yükselmiş. İş kazalarında 100 binde 81.8 kişi ölümle karşı karşıya kalıyordu” diye konuştu.

İşverenlerin hassasiyeti ve İş Sağlığı Güvenliği Kanunun 2012 yılında yürürlüğe girmesiyle önemli aşama kaydedildiğini belirten Uzunkaya, “Bugün çalışan sayısı ve iş yerlerindeki artışa rağmen ölüm hadiseleri yüzde 81.8’den 35.7’ye inmiştir. Bu rakamlar elbet kabul edeceğimiz rakamlar değil. Ama bu rakamların iniş göstermesi gayret gösterdiğimizde nasıl mesafe kat ettiğimizi göstermesi adına son derece önemli ve kıymetlidir. Toplumun her kesiminin bu noktada sorumluluk alması lazım” dedi.