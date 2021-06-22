Denizlili sanayicinin 15 yıllık ‘yeni bina’ hayali gerçekleşiyor

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ - Denizli Sanayi Odası, 15 yıllık hayalini gerçekleştiriyor. Uzun yıllardır Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda bir iş hanının iki katında hizmet veren DSO’nun 2020’nin ekim ayında temeli atılan modern hizmet binasını inşaatında sona gelindi. İş dünyasına 2 bin 400 metrekare arsa üzerine inşa edilen hizmet binasındaki son durumu tanıtan DSO Başkanı Müjdat Keçeci, “15 yıllık hayali gerçekleştiriyoruz. Burası Denizli'de üreten, üretime katkı sağlayan herkesin yeni evi olacak. Burası biz sanayicilerin evi olacak” dedi.

Denizli Sanayi Odası’nın geçen yıl ekim ayında temeli atılan yeni hizmet binası inşaatı sürüyor. 2 bin 400 metrekare arsa üzerine 4 kat olarak inşa edilen hizmet binasının 15 milyon TL'ye mal olacağı açıklandı. 4 bin 400 metrekare brüt inşaat alanına sahip, modern bir tasarımla gösterişten uzak, üyelere daha iyi hizmet amacı öne çıkarılan hizmet binasında, meclis salonu, 120 kişilik konferans salonu, yönetim kurulu odası, hizmet birimleri ve kapalı otopark bulunuyor. Binanın dış cephe ve iç dekorasyonunda Denizli travertenleri ve mermerleri kullanılacak.

Denizli Sanayi Odası’nın düzenlediği hizmet binası tanıtım etkinliğine Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi, Ekonomi eski Bakanı Bakanı Nihat Zeybekci, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Değirmenci, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Ticaret Borsası (DTB) Başkanı İbrahim Tefenlili, Denizli Organize Sanayi Başkanı Abdulkadir Uslu ve DSO yönetim kurulu üyelerinin katıldı.

“Yeni hizmet binası, sanayicinin evi olacak”

Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, “Denizli'de TOBB’a bağlı 3 merkez oda olarak biz, Türkiye'de ilk defa birlikte bir bina yapmak için kolları sıvadık. Üç kurum arasında yeni bir binaya en çok ihtiyaç duyan oda bizdik. Bir sanayi kenti olan Denizli’de, uluslararası ve ulusal heyetleri, devlet büyüklerimizi ağırlarken, sanayicilerimiz adına utanıyorduk. Hiçbir zaman gösteriş peşinde olmadık ama 50 yılı doldurmak üzere olan hizmet binamız artık Denizli’nin büyüyen ve gelişen sanayisine yetmemeye başlamıştı” diye konuştu.

Ortak hizmet binası kararından vazgeçildiğini belirten Keçeci, “Bu nedenle diğer odalardan önce davranıp, 2020 yılının Eylül ayında ihalemizi gerçekleştirerek ekim ayında temelimizi attık. Pandemi nedeniyle temel atma töreni veya başka bir şey yapamadık ve bugüne kadar sizinle bu heyecanımızı paylaşamadık. Bugün sizlerle bu heyecanımızı geç de olsa paylaşmak için birlikte olmak istedik. 15 yıllık hayali gerçekleştiriyoruz. Burası Denizli'de üreten, üretime katkı sağlayan herkesin yeni evi olacak. Burası biz sanayicilerin evi olacak" dedi.