Denizlili tarım üreticisi acil kuraklık desteği istiyor

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ - Denizli’de Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu üyesi başkanlar, kuraklık nedeniyle bir çok üründe ciddi verim kaybı olduğunu belirterek, kuraklık hibe desteklerinin kapsamının zaman geçirmeden açıklanmasını istedi. Denizli Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Hamdi Gemici, bazı ürünlerde yüzde 70’i aşan verim kayıpları olduğunu belirterek dekar başına 200 TL hibe destek talep ettiklerini söyledi. Oda başkanlarıyla birlikte Gazeteciler Cemiyeti’nde basın toplantısı düzenleyerek kuraklık nedeniyle üreticilerin sorunlarını ve üretimde yaşanan kayıpları değerlendiren Gemici, Denizli’nin uzun yılların en kurak yılını geçirdiğini belirtti. Gemici, “2021 çiftçimiz için çok zor bir yıl oldu. Don, dolu derken en kurak yılı yaşıyoruz. Önceki yıllarla kıyasladığımızda yüzde 51 daha az yağış aldığımız görülüyor” dedi.

Üreticinin pandemide fedakarca üretmeye, sahada olmaya devam ettiğini ama bir de kuraklığın gelip çatmasıyla verim kayıplarının büyüdüğünü söyleyen Hamdi Gemici, “Girdiler çok yüksek. Çiftçimiz borçlarını ödeyecek gelirden yoksun, moralsiz ve çaresiz. Kuraklıkla ilgili açıklanan pakette netlik yok. Borç ertelemeleri, telafi edici ödemeler yetersiz. Yeniden detaylı bir paket hazırlanıp acilen uygulanmalı” diye konuştu.

“200 lira hibe desteği verilsin”

Kuraklıktan zarar gören çiftçiler için verilecek hibe desteğin 200 lira olması gerektiğini ifade eden Hamdi Gemici, şunları söyledi. “Özellikle Merkezefendi ve Pamukkale kırsallarında buğday, arpa, yulaf, tritigale, nohut, haşhaş, anasonda yüzde 70 ile yüzde 100’e varan kayıpları iletmiştik. Kekik, adaçayı gibi tıbbi aromatik bitkilerde yüzde 50’ye yakın verim kaybı var. Talebimiz 1 dekarlık alanda 200 TL hibe kuraklık desteği verilmesi. Talebimizi ilettik ama 100 liraya kadar destekle karşılaştık. Arkası da gelmedi.”