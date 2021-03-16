Denizli’nin sanayi devi Er-Bakır, 40 yaşında

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ - 12 Mart 1981’de Ahmet Nuri Erikoğlu tarafından 1. Sanayi Sitesinde kurulan Er-Bakır’ın bugün 750 çalışanı, 1,5 milyar dolar ciro ve 650 milyon dolar ihracatıyla bir dünya şirketi haline geldiğini söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci, “Er-Bakır’ın kuruluşunun 40’ıncı yılını kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

NASA’ya iletken üretiyor



Kaleiçi’ndeki Bakırcılar Çarşısı’nda küçük bir dükkanla faaliyete başlayan şirket, bugün 38 ülkeye ileri teknoloji içeren bakır filmaşin ve bakır tel ihracatı yapan, NASA’ya, Türkiye’de yüksek hızlı trenlere iletken üreten bir sanayi devi noktasına geldi. Er-Bakır’ın İstanbul Sanayi Odası’nın 2020 yılında açıkladığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında 28’inci sırada yer aldığını söyleyen Keçeci, “Bu fabrikayı kurmazsam gözlerim açık gider diyen büyüğümüz Ahmet Nuri Erikoğlu tarafından fabrikamızın kurulduğu günün 40. yıl dönümünü yaşıyoruz. Ne mutlu bize 40 yıldır binlerce insana aş ve iş sağlayan Er-Bakır hâlâ dimdik ayakta ve yine binlerce insanın hayatına dokunuyor” değerlendirmesini yaptı. Er-Bakır’ın geçen 40 yıllık süreçte 750 çalışanı, 1,5 milyar dolar cirosu, 38 ülkeye 650 milyon dolar ihracatı ile bir dünya şirketi olduğunu belirten Keçeci, “1985 yılında aylık 32 ton filmaşin üretimi ile başlayan yolculuğumuz yıllık 150 bin ton ile devam ediyor. Er-Bakır uluslararası hedefleri olan ihracatçı bir kuruluş. Geçen 40 yılda Er-Bakır sadece Denizli’nin ve ülkemizin gurur kaynağı olmakla kalmayıp Avrupa ve Amerika’da da önemli işlere imza attı. Bu süreçte, ürettiği kaliteli ürünler ve müşterisiyle kurduğu güçlü ilişkilerle iş dünyasında saygın bir yer kazandı. Bu saygınlığını Türkiye genelinde aldığı başarılarla da taçlandırdı” ifadelerini kullandı” diye konuştu.