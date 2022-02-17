Denizli'nin sanayi devleri ödüllendirildi

Osman Nuri BOYACI



DENİZLİ - Ekonomist dergisi tarafından belirlenen Anadolu 500 listesine Denizli’den 23 firma girdi. Denizli Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (DESİAD), Denizlili 23 firmayı düzenlenen törenle ödüllendirdi. Yereldeki Yüzümüz Ödül Töreninde konuşan DESİAD Başkanı İbrahim Şenel, Denizli iş dünyasının son dönemde önemli sıkıntılardan geçtiğini belirterek, “Son dönemde yaşanan çalkantılardan sonra bırakın listeye girmeyi firmaların ayakta kalması bile takdire şayandır” dedi.

Anadolu 500 Yereldeki Yüzümüz ödül töreni Merkezefendi Kültür Merkezi’nde yapıldı. Törene Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Denizli Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Hakan Urhan, Babadağlı Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD) Başkanı Şeref Arpacı ile iş dünyasının temsilcileri katıldı. Açılış konuşmasını yapan DESİAD Başkanı İbrahim Şenel, bu dönem odaklarına sürdürülebilirlik konusunu aldıklarını söyledi.

“Denizli iş dünyası önemli sıkıntılardan geçiyor”

Ekonomist dergisi tarafından belirlenen Anadolu 500 listesine giren 23 Denizli firmasının 20’sinin DESİAD üyesi olduğunun altını çizen Başkan Şenel, “Er-Bakır, Denizli anlamında bu listeye ilk sıradan giriyor ama bunu Denizli kamuoyu bilmiyor veya ilişkisi olmayan birçok insan bilmiyor. Biz istiyoruz ki sokaktaki vatandaş da Denizli’deki firmalarımızın bu başarılardan haberdar olsun. Son dönemde yaşanan çalkantılardan sonra bırakın listeye girmeyi firmaların ayakta kalması bile bir mücadeledir, bu bile takdire şayandır. Denizli iş dünyası son dönemlerde önemli sıkıntılardan geçiyor. Önce bir kur problemi, hammadde problemi ardından enerji problemi derken firmalarımızın kendi yapılanması veya görebildiği kadar uzak ufuklara bakabilmesi pek mümkün olmuyor. Firmalarımızın yöneticileri döviz hareketlerini takip etmekten kendi işletmelerini ne kadar ileriye taşıyabileceklerine dair vizyonlarını ortaya koyamıyorlar” dedi.

Dünyanın çok önemli bir kırılmanın eşiğinde olduğunu ifade eden Başkan Şenel, “Bu coğrafya endüstri devrimini ıskaladı. Şu anda müthiş bir teknolojik devinim söz konusu. Bir meta dünyasından söz ediyoruz. Bir oyun şirketinin 60 milyar dolara satın alınmış olması geleceğin nereye gittiğinin göstergesi açısından çok mühim. Denizli’deki firmalarımızın bu dünyada doğru noktada konumlanması lazım” şeklinde konuştu.

“Gıda bağımsızlığı gerçek bağımsızlıktır”

Törende gazeteci ve ekonomist Cem Seymen de törende katılımcılara Yeni Ekonomi Dinamikleri ve Sürdürülebilirlik konusunda konuşma yaptı. Anadolu’nun dünyanın hiçbir yerinde olmayan ekolojik zenginliğe sahip olduğunu söyleyen Seymen, “Gıda bağımsızlığı gerçek bağımsızlıktır. Tüm dünya Türkiye’den tohumları topluyor ve ıslah ediyor. Dünyada 5 şirket tohum piyasasını elinde tutuyor. Ülkemizin geleceği gıda bağımsızlığına bağlı. Ata tohumlarını geliştiren bir Türkiye’nin kasasına milyarlarca dolar koyması içten değil” diyerek tarım ve gıdanın önemine dikkat çekti.

Ödül alan firmalar

Konuşmaların ardından Anadolu 500 sıralamasında yer alan Er-bakır, Kocaer Haddecilik, Menderes Tekstil, Seval Kablo, Kardemir Haddecilik, Sadık Grubu, AYDEM Yenilenebilir Enerji, AYNES Gıda, Pamukkale Kablo, Gamateks Tekstil , Atom Kablo, Ozanteks Tekstil, Küçüker Tekstil, Kaynak İplik, Sürü Tekstil, Özgüven Kablo, Uğurlular Tekstil, Kımıl Tekstil, CMK Kablo, Erikoğlu Emaye, Mercan Kimya, Denizli Çimento ve Seyran Gıda temsilcilerine plaketleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.