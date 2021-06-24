Depoda kalan elma müşteri bekliyor

Fikri CİNOKUR - Zehra ORUÇ

Türkiye’nin elma üretim merkezi Isparta’nın yanı sıra Bursa ve Karaman’da satılamadığı için soğuk hava depolarında bekleyen elma, müşteri bekliyor. Sadece Isparta’da üreticinin 70 bin ton elması soğuk hava depolarında kaldı. Elmanın Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından satın alınması amacıyla girişimlerde bulunuldu.

Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Isparta ve Eğirdir’de üreticinin geçen sezondan elinde kalan ve soğuk hava depolarında bekleyen 70 bin ton elmanın değerlendirilmesi amacıyla girişimlerde bulundu. Ankara’da Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği yöneticileri ve Isparta milletvekilleriyle görüşmeler yaptığını belirten Gök, üreticinin elinde kalan elmanın değerlendirileceğini bildirdi.Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Merkez yöneticileri Alper Çiçek ve Hüseyin Savaş, Antalya Bölge Birliği Yöneticisi Mustafa Güler, Isparta milletvekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Recep Özel, Mehmet Uğur Gököz ile Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, soğuk hava depolarını inceledi.

Tarım Kredi Kooperatifleri zincir marketlerle görüşecek

Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Antalya Bölge Yönetmeni Mustafa Güler, üreticinin soğuk hava depolarında kalan elmanın değerlendirilmesi konusunda zincir marketlerle görüşeceklerini söyledi. Güler, şunları kaydetti: “Biz fotoğrafları aldık, zincir marketlerle görüşeceğiz. Kendi marketlerimize ürün tedarik eden birimlerle görüşeceğiz. Ne yapabiliriz, ürünleri kaç liradan alıyorlar, nasıl tedarik ediyorlar? Bunları soruşturacağız, piyasa fiyatlarını öğreneceğiz. Ondan sonra irtibata geçeceğiz.”

Veli Gök de, Isparta’da pandemi sürecinde belli tarım ürünlerinde arz-talep daralması yaşandığını belirtti. Eğirdir’de soğuk hava depolarında yaklaşık 10 bin ton, Isparta genelinde ise 70 bin ton elma stoku olduğu bilgisini veren Gök, “Elmada pazarlama ve tüketim sezonunda sona yaklaşılırken, fiyatlarda bir sıkıntı var. Üreticinin elinde kalan elmanın değerlendirilmesi amacıyla milletvekillerimiz, Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü konuyu ele aldı. Elmaların pazarlanabilmesi için bir değerlendirme yapılacak. Ümit ediyorum ki çiftçilerimiz lehine olumlu bir adım atılır ve bu sezonun sonundaki sıkıntıyı gidermiş oluruz” ifadelerini kullandı Üreticiler de elmalarını meyve suyu olarak değerlendirmek istemediklerini, Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği’nin satın alarak değerlendirilmesini istediler.

“Meyve suyu üreticisi elmayı 80 kuruşa alıyor ”

Bursa’da da elma, ayva ve deveci armutları depolarda kaldı. Ürünleri depoda bekleyen tüccar, beklediği fiyatları göremeyince mahsulünü marmelat ve meyve suyu üreticilerine vermeye başladı.

Elma, tüccarın beklediği rakamlara çıkmayınca, depolarda tutulmaya başlandığını savunan Tarım Kooperatifleri Bursa Birlik Başkanı Osman Özkan, “Çiftçinin depoda malı pek olmaz. Şu an depodaki ürünün en fazla yüzde 10’u çiftçinin. Genelde tüccarlar elmayı, armudu çiftçiden aldı, depoda tuttu. İstediği satış rakamlarına çıkmadığı için de hala depoda duran meyveler var” iddiasında bulundu. Bazı tüccarların da ürünleri alıcı bulamayınca meyve suyu endüstrisine verdiğini belirten Özkan, “Meyve suyu sanayii de elmanın kilogramını 80 kuruş seviyesinde satın alıyor” dedi. Bugün itibari ile elmanın toptan satışta kilogram başına 3 ila 4 lira olduğunu belirten Özkan, “Çiftçiden ise sezonunda 1,5 ile 2 lira aralığında satın aldılar. Beklentileri 5-6 liraya satmak. Bunu başaramadılar ama zarar da etmediler aslında” şeklinde konuştu.

Karaman Elma Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Yıldız da “İlimizde büyük çoğunluğu üreticiye ait olan 15 bin ton elma soğuk hava depolarında bekliyor. İç piyasanın da kötü olması ile birlikte bu sene üreticiler beklediğini bulamadı. Elde kalan elmaların bir an önce satılmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Bursalı çiftçi özellikle ayvada sıkıntı yaşadı”

Umut Ticaret Yönetim Kurulu İcra Üyesi Erdal Aslancı, “Depolarımızda hala ayva var. Satabilen tüccar sattı, satamayan da bir kısmını döktü bir kısmı da hala depolarda duruyor. Satılan ayvalar genellikle marmelat ve meyve suyu için verildi. Özellikle meyve suyu sektörü elma ve ayva alımlarına devam ediyor. Şu an kendi depolarımızda yok denilecek kadar az. Yeni sezona hazırlanıyoruz. Ama Bursa genelini değerlendirecek olursak depolarında hala ayva ve elma olan firmalar da var. Bursa çiftçisi ve tüccarı bu yıl özellikle ayvada ciddi sıkıntı yaşadı” değerlendirmesinde bulundu.