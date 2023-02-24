“Deprem bölgesinde her gün 5 bin kişiye yemek veriyoruz”

Ayşe KAYTAN UÇAK

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç Dünya Gazetesi Eskişehir Bölge Temsilciliği’ni yeni ofisinde ziyaret etti. Ataç, yeni döndüğü deprem bölgesinde yaptıkları çalışmaları da anlattı. Tepebaşı Belediye ekiplerinin bölgede depremzedelere hizmet vermeye devam ettiğini belirten Ahmet Ataç, arama kurtarma çalışmalarının ardından bölgeye büyük bir ekip ile destek vermeyi sürdürdüklerini açıkladı.

Ataç, “Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Gaziantep’in İslahiye ilçesine ulaşarak aşevi kuran ekiplerimiz, ikinci günden itibaren her gün 5 bin kişilik kahvaltı ve sıcak yemek servisi yapmaya devam ediyor. Depremzedeler çadıra gelerek gıda ihtiyacını karşılayabiliyor.

AFAD ile koordineli olarak çalışan ekiplerimiz depremin ilk gününden itibaren depremzedelere yardım eli uzatıyor. Afet bölgelerinde en acil ihtiyaç olan seyyar tuvalet üretimi de Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından Zincirlikuyu şantiyesinde aralıksız sürdürülüyor. Üretimi tamamlanan seyyar tuvaletler ilk etapta depremlerin merkezi olan Kahramanmaraş’ta kurulan çadır kente gönderiliyor” dedi.

“Yaralarımızı dayanışma ile sarıyoruz” sloganıyla başlattıkları kampanya ile deprem bölgesindeki çiftçiler için küçükbaş ve büyükbaş hayvan yemi yardımlarını kabul etiklerini de belirten Ataç, şöyle dedi: “Bir çuval yem benden” diyen duyarlı Eskişehirliler yem bağışlarını, Çukurhisar Ek Hizmet Binası, Gündüzler Ek Hizmet Binası, Muttalip Ek Hizmet Binası ve Sakintepe Soğuk Hava Deposu’na bırakıyorlar. Ayni yardım yanında nakdi yardımda da bulunabiliyor bir çuval yem tutarı olan 350 TL’yi açılan banka hesabına yatırabiliyorlar.”

Depremzede çocuklar için özel eğitim ve çalışma

Deprem bölgelerinden Eskişehir’e gelen depremzede çocukların deprem gündeminden biraz da olsa uzaklaşmalarını sağlamak amacıyla sanatla ifade etkinliği düzenlediklerini anlatan Ahmet Ataç, “Belediyemiz bünyesindeki uzman eğitmenler, depremzede çocuklarla bir araya gelerek karton bardak boyama ve tohum ekme çalışması gerçekleştiriyor.

Toprak boya çalışması etkinliğinde çocuklar, kendilerine verilen karton bardakları önce istedikleri renge boyuyor, ardından toprak koyarak maydanoz tohumu ekiyor. Çocukların kendilerini iyi ifade edebilecekleri araçları ve güvenli alanı açmaya gayret ediyoruz. Toprağın ve sanatın iyileştirici gücüne çok inanıyoruz. Bugünleri de birlik ve beraberlik içerisinde atlatarak, yaralarımızı dayanışma ile aşacağımıza inanıyorum” dedi.