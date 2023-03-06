“Deprem Dirençli Adana” için ilk adım atıldı’’

Adana Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen toplantıya, ODTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Binici, ODTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yakut, Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği-Geoteknik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Laman ile Adana Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.

“Olası depremin zararlarını en aza indirmek için çalışıyoruz”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, toplantıya katılan bilim insanlarının binaların güçlendirilmesiyle ilgili İstanbul ve İzmir’de ciddi çalışmaları olduğunu anımsattı. Karalar, “Hocalarımız deneyimlerini paylaşacak ve bu bilgi birikiminden faydalanacağız. Olası bir depremin yaratacağı zararları en aza indirmek için çalışıyoruz. Sismik araştırma da yaptıracağız. Depremle ilgili halkımızın bilgilenmesi için panel düzenleyeceğiz” dedi.

“Vatandaşların normal yaşamlarına döndürülmesi gerekiyor”

ODTÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Binici, Adana’nın geçmişiyle, yapı stokuyla değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, depremde hasar yaşanan binaların incelenmesi, tekrar ele alınması gerektiğini bildirdi. Binici, “Vatandaşın bir şekilde itidal noktasına getirilmesi, normal yaşamlarına döndürülmesi gerekiyor. Bunun için de çalışmaların başlatılması gerekiyor.

Güçlendirmeler için farklı yöntemler mevcut” dedi. Binici, şöyle konuştu: “Vatandaşın evini boşaltarak yapılan güçlendirmeler var. Burada genelde perde duvar ilavesi, yeni eleman ilavesi gibi uygulamalar var. Bunun yanı sıra eleman güçlendirmesiyle yürüdüğümüz uygulamalar var.

Bu bir miktar daha kullanıcı dostu diyebiliriz. Farklı binalar için farklı yaklaşımlar benimsenmek zorunda kalınıyor. Metrekaresine, katsayısına bağlı olarak bu uygulamalar değişiyor. Burada deprem yönetmeliği zaten gerekli yöntemi veriyor. Bu yöntem takip edilip, mevcut bina irdelendikten sonra ilgili güçlendirme, hedef performansı sağlayan güçlendirme belirleniyor ve bu daha sonra proje haline gelerek uygulamaya geçiliyor.