Derslerde anlattığı turizmde girişimci oldu

Esra ÖZARFAT

BURSA - Uludağ Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri ana bilim dalında akademisyen olan Nazife Küçükaslan, teorideki birikimini 110 yıllık tarihi konağa hayat vererek turizm sektörüne kazandırdı. Tarihten bugüne özgün mimarisiyle ayakta kalan eski evleri ile ünlü bir yerleşim yeri olan ve 1989 yılında Kentsel SİT alanı ilan edilen Misi Köyü’nde hizmet vermeye başlayan Nermin Ablanın Evi Otel&Restoran’da farklı konsepte sahip 5 odanın yanı sıra 100 kişi kapasiteli açık ve 50 kişi kapasiteli kapalı restoran bulunuyor.

Nermin Ablanın Evi Otel&Restoran’ın kurucusu, kadın girişimci Nazife Küçükaslan, konukların 110 yıllık tarihi bir konakta bulunmanın ayrıcalığını yaşayacaklarını vurgulayarak, “Nermin Ablanın Evi’ni uzun yıllardır hayal ettik, tasarladık ve hizmete açtık. Halen akademisyenlik görevimi sürdürüyorum. 12 yıl önce tarihi binayı oturmak için satın aldım. Birinci derecede tarihi eser konumundaki binamızda ciddi bir restorasyondan sonra Misi’nin eşsiz doğası ve ortamına eşsiz bir tesis kazandırmaya karar verdim. Misafirlerimize, şehrin gürültüsü ve karmaşasından uzakta, doğanın içinde, benzersiz, güzel ve huzur dolu ve de en önemlisi her köşesi buram buram tarih kokan ‘Türk Evi’mizde hizmet vermeye başladık” dedi.

Nazife Küçükaslan, antikalardan oluşan dekorasyonları ile misafirlerine tarihi bir yolculuk da sunduklarını ifade etti. Anadolu’nun lezzetlerini tatmak isteyenler için hoş bir atmosfer sunduklarını belirten Nazife Küçükaslan, “Mekanımızda ayrıca Anadolu’nun keşfedilmemiş lezzetlerini de sunuyoruz. İncir, akasya, portakal reçeli, zeytin gibi kendi ürünümüz olan yöremize has lezzetleri de sunuyoruz” diye konuştu.