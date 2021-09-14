Derya Grup, DRC Tech markasıyla VRF klimaya el attı

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Mersin merkezli olarak 1998 yılından beri, otomotiv, beyaz eşya, inşaat, sigorta, iklimlendirme, enerji ve madencilik sektörlerinde hizmet veren Derya Grup, DRC Tech markasıyla VRF klima ürününü piyasaya sundu. Tek bir dış üniteye 9’a kadar iç klima ünitesinin bağlanması özelliği ile dikkat çeken DRC Tech, hem boyut hem de düşük elektrik tüketim oranı ile de muadillerinden ayrışıyor. Derya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kış, düşük enerji tüketim oranına sahip bir ürün geliştirerek sürdürülebilir bir dünya yaklaşımına önemli bir katkı sağladıklarını belirtti. DRC Tech’in sahip olduğu yeni nesil teknoloji ve tasarımla, piyasadaki standart ürünlere göre yüksek oranda işçilik ve malzeme avantajı sağladığını kaydeden Kış, “Konutlar, ofisler, butik oteller gibi küçük ölçekli yaşam alanlarına uygun olarak geliştirilen ürünümüzün ilk montajları yapıldı. Dış ünitesinin uzak bir noktaya taşınabilmesi nedeniyle görüntü kirliliği sorununa da kesin çözüm bulduk. Ürünün tüm alternatif alanlarda hizmet verebilmesi için Ar-Ge çalışmaları aralıksız devam ediyor” dedi.

Ortadoğu’ya ihracat sinyali

İklimlendirme sektöründe ciddi bir perakende güçlerinin olduğunu kaydeden Hüseyin Kış, Samsung ve Siemens gibi dünya markalarının bölge bayiliklerinin yanı sıra Midea markasının Güney Doğu Bölgesi ana dağıtıcısı olduklarını, DRC Tech ile bölgedeki VRF klima projelerinin en önemli çözüm ortaklarından biri olmayı hedeflediklerini kaydetti. Sürdürülebilir hizmet için yeni temsilcilikler ve yetkili servis yapılanması oluşturduklarını ifade eden Kış, “Ürün tedarik hizmetlerimize ek olarak montaj ve kurulum hizmeti de veriyoruz. Toplamda 13 mağazamıza ek olarak hayata geçirdiğimiz online alışveriş sitemiz firsatlarderyasi.com ile de Türkiye genelindeki pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz. Yurt dışı pazarlarla ilgili olarak şu ana kadar ciddi ihracat talepleri aldık. Yakın bir süreçte ilk ihracatımızı Ortadoğu’ya gerçekleştirebiliriz” diye konuştu.

Yüzde 30 büyüme hedefliyor

Yıl sonunda bir önceki yıla oranla en az yüzde 30 büyüme hedeflediklerini kaydeden Hüseyin Kış, “Eş zamanlı olarak stoklama ve müşterilere anında cevap verme kapasitemizi 2020 yılının iki katına çıkarmış bulunuyoruz. Yine araç gereç ve donanım bilgi işlem altyapısı açısından da geçen yıl başlattığımız yatırımlarımız devam ediyor. Fiziki büyüme projelerimizin doğal sonucu olarak verdiğimiz hizmetler neticesinde kapasitemizin en az yüzde 30 artmasını öngörüyoruz” dedi.