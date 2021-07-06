Derya Grup, ‘firsatlarderyasi.com’ ile e-ticaret sektörüne girdi

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Hyundai, Volvo, Samsung, Siemens ve Karaca gibi küresel markaların bölgesel distribütörlüğünü yapan Derya Grup, şehir içi mağaza ve showroom’larının yanı sıra e-ticarette büyümeyi hedefliyor. İlk etapta beyaz eşya, iklimlendirme ve yapı malzemeleri başta olmak üzere 11 ana ürün grubunda e-satışa başladıklarını belirten Derya Grup Yönetim Kurulu Üyesi Yeşim Kış Akçer, firsatlarderyasi.com’un tamamen grup şirketleri olan Derya Bilişim tarafından tasarlandığını aktardı. Web sitelerindeki geliştirme çalışmalarının devam ettiğini belirten Akçer, “Giderek dijitalleşen dünyamızda biz de firsatlarderyasi.com e-ticaret sitemizle sadece Mersin’e değil tüm Türkiye’ye hizmet vermeye başladık. Mersin, Anamur, Erdemli, Malatya, İstanbul ve Taşucu’daki bayilerimiz ve ofislerimiz aracılığıyla online olarak Türkiye geneline ulaşabiliyoruz” dedi.

Mersin’de siparişleri 24 saatte teslim ediyor

Hızlı sipariş teslimatları için bölgesel bazlı, yeni bir dağıtım sistemi kurduklarını belirten Akçer, “Mersin’de 24 saatte teslimat imkanı sağlıyoruz. Türkiye’nin her şehrine ücretsiz kargo gönderimi yapabiliyoruz. Web sitemize entegre ettiğimiz 7/24 aktif iletişim sistemimiz ile tüketicilerimiz ile sürekli iletişim halindeyiz. Satış sonrası hizmetlerde de tüketicilerimizin talep ettiği ürünler, teslimat sonrasında markaların yetkili servisleri tarafından kuruluyor. Kurulum ve garanti süresinde herhangi bir arıza meydana gelmesi durumunda da önce teknik desteğimiz ile devreye giriyor, sonra markaların servisleri ile hizmet veriyoruz” diye konuştu.

“Ticarette yeni trendi kaçırmak istemiyoruz”

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) tarafından yayınlanan 2020 yılının e-ticaret verilerine göre koronavirüs salgının da etkisiyle, online alışveriş harcamalarının geçen yıla göre yüzde 85 arttığını söyleyen Akçer, e-ticaret sektörünün 2021 hedefinin ise 400 milyar TL olduğunu ifade etti. Her gün gelişen bu yeni ticaret trendinden geri kalmamak için e-ticaret kapasitelerini artıracak yatırımlara ve projelere aralıksız devam ettiklerini vurgulayan Akçer, şöyle konuştu: “Bu süreçte beyaz eşya, iklimlendirme, ev konforu ve yapı malzemeleri sektöründe sahip olduğumuz yüksek ürün çeşitliliğini e-ticaret yatırımları ile hem firmamız hem de müşterilerimiz için bir avantaja dönüştürmeyi hedefliyoruz. Ayrıca her çarşamba düzenlediğimiz fırsatlar kampanyası ile de indirimli ürünleri tüketiciler ile buluşturuyoruz.”