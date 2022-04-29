Derya Grup ile beyaz eşya devi HAİER arasında ana dağıtıcılık anlaşması

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Mersin’de bünyesindeki 40’ın üzerinde markayla otomotiv, inşaat, tarım, gıda sigorta ve elektronik eşya sektörlerinde perakende faaliyet gösteren Derya Grup, klima alanında büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl DRC Tech markasıyla iklimlendirme sektöründe yeni bir ürün grubu olan Atom Mini VRF sistemlerini piyasaya sunan firma, Çinli beyaz eşya devi HAİER ile de ana dağıtıcılık anlaşması imzaladı. HAIER’in Türkiye’deki iki ana dağıtıcısından birisi olan firma, İstanbul, Marmara, Ankara, Antalya, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösterecek. DRC TECH Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Kış, HAİER ile yaptıkları ana dağıtıcılık anlaşması ile klima alanındaki faaliyetlerini bölgesel düzeyden ulusal düzeye çıkarttıklarını belirtti. Türkiye genelinde yıl sonuna kadar özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ve perakende piyasasında büyümeye odaklanacaklarını ifade eden Çağatay Kış, “General Elektrikten, Candy Hoover’e kadar birçok markayı bünyesinde bulunduran HAIER ile klima sektöründe daha da büyümeyi öngörüyoruz. HAIER, yakın zamanda Eskişehir'deki mevcut yatırımlarına yenilerini eklemeyi ve üretim kapasitesini ciddi oranda artırmayı hedefliyor. Bu kapasite artışı ile birlikte firma önümüzdeki dönemde Türkiye'de pazar dengelerini değiştirecek adımlar atacak. Bizde bu yolda iş ortağımız ile birlikte piyasadan daha çok pay almak üzere girişimlerimizi yoğunlaştıracağız” dedi.

Proje lansmanı Mayıs’ta KKTC gerçekleştirilecek

HAİER ile yaptıkları anlaşma gereği mevcut bayi alt yapısına yeni bayiler eklemeyi hedeflediklerini ifade eden Çağatay Kış, kısa vadede büyük bir dağıtım ve servis kanalı oluşturacaklarını söyledi. Yeni dağıtım ve servis ağları için gerekli proje ve altyapı kurulum yatırımlarını tamamladıklarını belirten Kış, “Mevcut ekiplerimizi sektördeki deneyimli kadrolarla takviye ediyoruz. Yeni iş anlaşmamız kapsamında 9-12 Mayıs’ta KKTC’de iş ortağımız B HVAK firması ile birlikte gerçekleştireceği Lansman toplantısı ile çalışmalarımıza start vereceğiz. Derya Grup olarak klima alanındaki tecrübemizi küresel tedarik gücüyle yepyeni bir boyuta taşıyoruz. Ulusal düzeyde küresel bir markanın ana dağıtıcılığı görevini sahip olduğumuz hizmet altyapısı ve insan kaynakları sayesinde başarıyla yürüteceğiz” diye konuştu.