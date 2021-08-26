DESİAD,  ana çalışma konusunu ‘sürdürülebilirlik’ olarak belirledi

Osman Nuri BOYACI

Denizli Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (DESİAD), Vali Ali Fuat Atik’in de katıldığı Yüksek İstişare Toplantısı’nda ana çalışma konusunu Sürdürülebilirlik olarak belirledi. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şenel, UN Global Compact Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını temel aldıklarını, temiz su, erişilebilir ve temiz enerji, sorumlu üretim ve tüketim, iklim eylemi, sudaki yaşam ve karasal yaşam konularında çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Muteks Tekstil’de yapılan 10. Dönem Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı’na Denizli Valisi Ali Fuat Atik, DESİAD Başkanı İbrahim Şenel, Geçmiş Dönem Başkanları Ahmet Yavuzçehre, Gültekin Okay Salgar, Okan Konyalıoğlu, Mehmet Salih Başöz ve Yönetim Kurulu yeleri katıldı. Başkan İbrahim Şenel’in göreve geldikleri 5 aydan bu yana yaptıkları çalışmalar hakkında yaptığı sunumun ardından, ana çalışma konusu olarak Sürdürülebilirlik ile ilgili değerlendirmeler yapıldı.

DESİAD Başkanı İbrahim Şenel, sürdürülebilirlik ile ilgili iki ana odak üzerinde çalışmalarını sürdürmeyi hedeflediklerini belirterek, “Birincisi iyi insan olmak, ikincisi ise çevreye duyarlı üretim yapmak. Bu konuda UN Global Compact Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını temel alıyoruz. 17 amaçtan temiz su ve sıhhi koşullar, erişilebilir ve temiz enerji, sorumlu tüketim ve üretim, iklim eylemi, sudaki yaşam ve karasal yaşam amaçları konusunda çalışmalar yapmayı hedefliyoruz” dedi.

Şenel, sürdürülebilirlik konusunda yol haritasını belirlediklerine dikkat çekerek, “DESİAD olarak, farkındalık eylem planı oluşturarak sürdürülebilirlik komitesi oluşturacağız. Denizli Çevre Ödülleri, Sürdürülebilirlik Zirvesi, sürdürülebilirlik konusunda iletişim çalışmaları yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.