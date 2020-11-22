DESİAD, virüse karşı daha radikal tedbirler bekliyor

OSMAN NURİ BOYACI-DENİZLİ

COVID-19 salgınında dünya genelinde vaka sayısının 55 milyonu geçtiğini, 1.5 milyona yakın insanın hayatını kaybettiğini söyleyen Denizli Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Okan Konyalıoğlu, “İkinci dalganın daha şiddetli ilerlemesi ile Denizli gibi birkaç ilimiz başta olmak üzere ağır hasta sayımız ve kayıplarımız da hızla artıyor. Genel tabloya baktığımızda, sosyal izolasyon tedbirleri kapsamında evlere kapandığımız mart ve nisan aylarına göre salgının çok daha kritik hale geldiğini söylemek mümkün. Buna rağmen gerek karar vericiler özelinde, gerekse halk cephesinde bu hassasiyetin gerektirdiği farkındalığı gösteremiyoruz” diye konuştu.

Her gün açıklanan vefat ve hasta sayılarının inandırıcılığının, toplum gözünde karşılığının olmadığını ifade eden Konyalıoğlu, “Verilen rakamlar ile inandırıcılığını yitirmiş risk sonuçta tehdit gibi algılanmadığından, paylaşılan öğütlerin ve beklenen duyarlılık da toplumda istenen düzeyde karşılığı olmuyor. Sonuçta, deve kuşu misali kafamızı gömdüğümüz tehlike hızla büyüyor. Bu anlamda, doğru rakamların kamuoyu ile paylaşılması beklenen duyarlılığı artıracaktır” dedi.

Pandeminin ilk aylarında yaşanan sokağa çıkma kısıtlamaları ile kamu kuruluşları, özel sektör ve kişiler bazında büyük fedakarlıklar içerdiğini ve sonuç alınabildiğini vurgulayan Konyalıoğlu, “Hızını ve şiddetini artıran pandemiye karşı sosyal ortamlarda, üretim ve ticaret hayatımızda ilave tedbirlere ihtiyaç duyulmaktadır. Sonuç olarak; devlet yetkililerimizden şeffaflık ve somut tedbirlerin alınması için acil reaksiyon gösterilmesini talep ediyoruz” değerlendirmesini yaptı.