DETSA, en iyi slogan için yarışan çalışanlarını ödüllendirdi

Kübra OĞURLU

KOCAELİ - Trafo kazan ve imalatı sektörünün öncü firmalarından olan DETSA Grup, çalışanlarının motivasyonlarını artırmak, iş streslerini azaltmak, aralarındaki iletişimi güçlendirmek ve aidiyet hissi oluşturmak amacıyla çalışanlarına yönelik "Bu slogan bizim sesimiz olsun" yarışması düzenledi. DETSA çalışanlarından Gizem Uluhan, düzenlenen yarışma kapsamında 27 farklı slogan önerisi arasından "Güven ve kalitenin buluştuğu yer" sloganı ile birincilik ödülü almaya hak kazandı. Düzenlenen törenle DETSA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Öz ve DETSA Grup Genel Müdürü Oğuzhan Ertekin tarafından, dereceye giren en iyi slogan sahibine birincilik ödülü verilirken, etkinliğe katılan diğer slogan sahiplerine ise plaket takdim edildi. DETSA Grup üst düzey yöneticileri, müdürleri ve çalışanlarının katıldığı törende DETSA Grup ailesi için değer yaratan çalışanlarının rekabetçi üstünlük ve başarıları anlamında kendilerine büyük katkı sağladığı vurgusu yapıldı.



Çalışanlarımızla kurduğumuz bağ, büyümemizi güçlendiriyor



Firmanın ortakları, yöneticileri, çalışanları ve müşterileri ile kurduğu sıcak ve samimi ilişkileri profesyonel bakış açısıyla birleştirerek güçlü bir sinerji elde ettiklerini söyleyen DETSA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Öz, “135 kişinin istihdam edildiği, 6 bin metrekare kapalı alanda üretim yapan, her geçen gün yenilenen makina parkı ile yıllık 3 bin Ton üretim kapasitesine sahip bir işletme olarak, 6 farklı Avrupa ülkesine ihracat yapmaktayız. Değerlerimiz ve çalışanlarımızla aramızda güçlü bir bağ kurduk. Her geçen yıl artan büyüme oranlarımız ve yüksek müşteri memnuniyetimiz bu alanda başarılı adımlar attığımızın göstergesidir. Yarışmaya katılan tüm çalışanlarımıza bu anlamda teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.







