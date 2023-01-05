Devlet desteğiyle kapama meyve bahçesi kurdu

Çocukluğu ailesiyle tarım arazilerinde geçen Yıldırım, bir yandan eğitimini sürdürürken diğer taraftan onlara destek olmak adına çiftçilik yapmaya karar verdi. Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi’ne başvuran genç Ziraat Mühendisi, 105 bin lira hibe desteği aldı.

Aldığı destekle Ekim ayında evlerine yakın bölgede 5 dönüm arazi kiralayarak kapama meyve bahçesi kuran Yıldırım, başarısıyla hem örnek olmak hem de ekonomiye katkı sunmak istediğini anlattı. Yıldırım, “Amacım burada üretime katkı sağlamak ve mesleki tecrübelerimi arazi çalışmalarına yansıtmak. En büyük hedefim Almanya ve İngiltere gibi ülkelere ihracat yapmak” diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ