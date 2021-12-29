“Devlet güvencesiyle sermaye ve beyin göçü tersine çevrilmeli”

Osman ŞİŞKO



TRABZON - Hollanda ve Türkiye Ticaret Odası Derneği Başkanı Ethem Emre, Türkiye’nin yaşadığı ekonomik dar boğazda en önemli konunun gurbetçilerin Türkiye’de yatırım yapmasını sağlamak olduğunu belirtti. DÜNYA Gazetesi Trabzon Temsilciliği’ni ziyaret eden Emre, devletin yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlara güvence vermesi ve paralarının buharlaşmayacağını garanti etmesi gerektiğini söyleyerek, “Bu yapılırsa Türkiye’ye dünyadaki gurbetçi vatandaşlarımızdan döviz yağar. Gurbetçilere, yabancı yatımcı gibi ülkemizi anlatmaya gerek yok. Bu ülkeyi biliyorlar ve bir bağları var zaten. Hollanda’da sadece Trabzon’dan 30 bin, Doğu Karadeniz Bölgesi’nden 70 bin insan yaşıyor. Bu insanlar Türkiye’ye bağlı insanlar. Cumhurbaşkanımız devlet güvencesini verse Türkiye’ye para akacak” şeklinde konuştu.

“Yabancıya, gel Türkiye’de yatırım yap. Devlet olarak yatırımlarınıza kefilim” dendiğini söyleyen Emre, aynı sözün gurbetçilere de verilmesi gerektiğini dile getirdi. Emre, “Bu süreç bir an önce başlamazsa tam tersi olur ülkemizden büyük servet yurt dışına çıkar. Gurbetçi vatandaşlar, çocuklarına bıraktıkları yerleri yurtları, Türkiye’de yarın öbür gün miras kalan yerleri satıp paraları da yurt dışına çıkacak. Bizler tersine olsun diye uğraşıyoruz. Yurtdışındaki 3,’üncü 4’üncü kuşak, ülkesine bağlı kalsın diye çabalıyoruz. Şimdi yurt dışında yaşayan çocuklar Türk dili konuşamıyor. Gelip Türkiye’de ne yapacaklar. Sermaye ve beyin göçünü tersine çevirmeliyiz” şeklinde konuştu.

“Hollanda’da hastane kapasitesi yetersiz, Türkiye için fırsat var”

Öte yandan pandemi nedeniyle Hollanda’da yoğun bakım ünitelerinin hasta yoğunluğuna cevap veremediğini vurgulayan Emre, “Pandemi Türkiye’ye sağlık turizmi için fırsat sunuyor” diye konuştu. Emre, Hollanda’da koronavirüs salgını nedeniyle hastanelerde yer kalmaması üzerine 380 bin hastanın ameliyat edilemediğini ifade etti. Ülkede yoğun bakım servislerinin de çok az kapasitesi olduğunu söyleyen Emre, “Bundan dolayı birçok insan tedavi görmek için sıra bekliyor. Pandemi Türkiye’ye sağlık turizmi için fırsat sunuyor. Türkiye’nin sağlık alanındaki kapasitesi son yıllarda daha da arttı. Şehir hastaneleri, özel hastaneler var. Hizmet kapasitesi ve kalitesi oldukça gelişti. Bu sorunu Türkiye ile işbirliği yaparak halledeceğimizi düşünüyoruz” dedi.

“Acilen sağlık çağrısı yapılmalı”

Amaçlarının sağlık hizmetlerinde Türkiye’nin devreye girmesi olduğunu dile getiren Ethem Emre “Avrupa ülkelerinde bunun önü açık. Hollanda’da yaşayan bir kişi Belçika’da Almanya’da, İspanya’da tedavi olabiliyor. Türkiye’de bunun için aday bir ülke. Belirli müzakerelerle bunun önü açılabilir. Acilen, sağlık çağrısını yapmak lazım. Sağlık turizmi, bu ekonomik sıkıntılı süreçte en büyük gelir kaynaklarından biri olabilir” diye konuştu. Ayrıca Hollanda’nın da bir sorumluluğu olduğunu ve sağlık açısından çözüm üretmesi gerektiğini vurgulayan Emre, “Kurumların devreye girmesi ve bu konuda acilen çalışması gerekiyor. Biz bunun için ilk adımları attık ve çaba harcayacağız” şeklinde konuştu.