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Devlet Tiyatroları sözleşmeli personel alacak

Devlet Tiyatroları merkez ve taşra teşkilatı Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İzmir, Konya, Sivas, Trabzon ve Van'da görev yapmak üzere sahne üstü ve sahne gerisi sözleşmeli personel alacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İzmir, Konya, Sivas, Trabzon ve Van Tiyatro Müdürlüklerinde görev yapmak üzere sahne üstü ve sahne gerisi sözleşmeli personel alacak.

Sözleşmeli personel alımı için başvuracak adayların 18 yaşını tamamlamış olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması, mahkum olmamış olması ve erkek adayların askerlikle ilgisinin bulunmaması gerekiyor.

Detaylı bilgi için tıklayınız.