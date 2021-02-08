“Devlet ucuz et için besicileri desteklemeli”

TRABZON - Türkiye’de hayvan yetiştiriciliğinde girdi maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle sektörün zor durumda olduğunu dile getiren Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Zeytin, “Besiciler 45 lira harcayarak üretim yaparken, ürünlerini 40 liraya satmak zorunda kalıyor. Bu da önümüzdeki aylarda birçok besicilik işletmesinin kapanmasına neden olacak” dedi. Zeytin, “Et fiyatlarında artış yok, ama yemde çok. Devlet tüketicilere eti ucuz yedirme hesabı yapıyor ise, bunun için üreticilere gereken desteği vermeli. Bu desteklemenin en başında da yem için yapılması gerekenler geliyor. Yem çuvalının 120 liraya yükseldiği, samanın kilosunun 1 lirayı aştığı bir süreci yaşıyoruz. Kaldı ki yaşanan kuraklık süreci yüzünden önümüzdeki zaman diliminde saman fiyatı 2-3 liraya kadar bile yükselebilecektir. Bunun için devletin, kısa, orta ve uzun vadeli hayvancılık planlarını sektör temsilcileri ile bir araya gelerek yapmalı” görüşünü dile getirdi.