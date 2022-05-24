DHMİ Genel Müdürlüğü taksi hizmetleri kiralama ihalesi düzenleyecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Kayseri, Çanakkale ve İzmir Adnan Menderes Havalimanlarındaki taksi hizmetlerinin kiralanması kapsamında ihale düzenleyecek.

Kayseri Havalimanı taksi hizmeti, ilgili kuruluşlar tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ticari taksi hizmeti vermek üzere yetkilendirilen en az 26 adet plakaya haiz araçlarla hizmet verilmesi kaydıyla beher araç için KDV dahil 4 bin TL, Çanakkale Havalimanı taksi hizmeti ilgili kuruluşlar tarafından Çanakkale İl sınırları içerisinde ticari taksi hizmeti vermek üzere yetkilendirilen en az 10 adet plakaya haiz araçlarla hizmet verilmesi kaydıyla beher araç için KDV dahil 750 TL, İzmir Adnan Menderes Havalimanı taksi hizmeti ilgili kuruluşlar tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde ticari taksi hizmeti vermek üzere yetkilendirilen en az 120 adet plakaya haiz araçlarla hizmet verilmesi kaydıyla beher araç için KDV dahil 7 bin 500 TL muhammen kira bedelleri üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek, 3 yıllığına kiraya verilecek.

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