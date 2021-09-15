Diamond Wall, Gaziantep’te duvar kağıdı fabrikası kuracak

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Gaziantep’te 23 yaşındaki genç girişimci tarafından bir yıl önce kurulan Diamond Wall Duvar Kağıtları, 10 milyon TL’lik yatırımla üretime hazırlanıyor. Bir yıllık süreçte sadece duvar kağıdı satışı gerçekleştiren firma, bu yatırımıyla Gaziantep’te ürettiği ürünleri dünyaya satmayı hedefliyor. Diamond Wall Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Beşir Akbal, halihazırda 30 kişiye istihdam sağladıklarını, yeni yatırımla çoğunluğu kadın olmak üzere 70 kişilik ek istihdam yaratacaklarını dile getirdi.

“Fabrika üç yıl içinde hayata geçecek”

Halihazırda Türkiye’deki büyük duvar kâğıdı firmalarının bayiliğini yaparak faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Mustafa Beşir Akbal, yeni hedefinin üretim yapmak olduğunu ifade etti. Bunun için Gaziantep’te 10 milyon TL ile hayata geçireceği yatırımla duvar kağıdı üretimine başlayacaklarını bildiren Akbal, bu yatırımla sektöre farklı bir heyecan ve soluk getireceklerini dile getirdi. Akbal, şunları kaydetti: “Duvar kağıdı üretiminde Türkiye’nin en kaliteli, fiyat olarak en uygun ve en çok model seçeneği olan bir firması olmak ve en iyi duvar kâğıdı fabrikasını Gaziantep’e kurmak istiyoruz. 3 yıl içerisinde hayata geçireceğimiz yatırımla 70 kişiye daha istihdam sağlayacağız. Kendi markamızla hem ülke genelinde hem de dünyada ki duvar kağıdı sektörüne bir yenilik, yeni bir konsept, heyecan ve soluk getireceğiz.”

“Isı ve ses yalıtımlı duvar kumaşı üretiyoruz”

Tekstil kumaşından ürettikleri bir ürünlerinin olduğu bilgisini veren Mustafa Beşir Akbal, bu ürünleriyle ilgili şu bilgileri verdi: “Duvar kumaşı diye adlandırılan bu ürünümüzün yüzde 23 ısı yalıtımı, yüzde 25 ses yalıtımı var. Yırtılmaz, 3 boyutlu, silinebilir ve uzun ömürlü bir ürün.” Akbal, yeni yatırımın devreye alınmasıyla ihracata başlayacaklarını da sözlerine ekledi.